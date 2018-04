P. Sergio Montes: La mirada del amor proyecta otra justicia posible

Iglesia Viva 27.04.18//Palabras de P. Sergio Montes S.J., Director de la Agencia de Noticias Fides, quien abordó el tema de “La Justicia desde la Doctrina Social de la Iglesia y el Evangelio”, durante el segundo día de la Semana Social, que se llevó a cabo del 23 al 25 de abril, en la que se reflexionó sobre narcotráfico y drogadicción.

En su ponencia, P. Sergio hablo acerca del valor de la Justicia (orientada al bien común y no al propio interés), en relación con otros valores como son la libertad, la verdad y el amor.

Partiendo del Magisterio de san Juan Pablo II, P. Montes, remarcó que no es posible separar el amor de la justicia puesto que “si no tenemos una mirada de amor, difícilmente nuestras acciones serán más justas”, asimismo hizo hincapié en el hecho, de que para ser justos es necesario valorar a toda persona humana: “Toda persona humana debe ser tratada con justicia, porque toda persona humana debe ser tratada con amor. Por eso hacer justicia no es anular a la persona”, subrayó.

P. Montes abrió una amplia reflexión sobre el tema, asegurando que “…no pasa solamente por el hecho, sino por comprender los mecanismos (…) porque quien tiene que ser redimido es la víctima (como prioridad) y el victimario (sujeto de la justicia)”, proponiendo en este punto una mirada de misericordia antes que de condena.

Asimismo, P. Sergio animó a trabajar por la solidaridad y la justicia para tener la paz anhelada, siendo una sociedad capaz de regenerar lo dañado para restablecerlo, “ser capaces de regenerar y procurar el perdón (como un don)”, remarcó.

En relación con el narcotráfico, P. Montes, recordó que “el narcotráfico involucra intereses de personas con poder político y económico, donde los “peces chicos” alimentan a los “peces gordos”, imposibilitando una verdadera justicia.