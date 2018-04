El Cristiano reconoce la voz de Dios como un niño reconoce la voz de su madre

Iglesia Viva 2304.18//Este domingo en que la Iglesia celebra al Buen Pastor, Mons. Fernando Bascopé, Obispo Castrense de Bolivia, explicó que el Cristiano reconoce en el amor la voz de Dios, y que es Jesús quien conoce el corazón de los fieles, reconoce su carencia de Dios y le va amando hasta dar la vida en la cruz. Desde el Hogar San Ramón, en la ciudad de La Paz.

El buen pastor. Entrega la vida

Introducción. Ambientación. “Era invierno. Se celebrara una fiesta, la dedicación del Templo. Jesús estaba paseando por el pórtico de Salomón” Jn 10, 22.

Los judíos le preguntan hasta cuando vas a revelar tu identidad’

Jesús les responde: Les he dicho y ustedes nos creen. ¿Por qué no creen? Les he mostrado las obras.

Jesús, el Señor está presente y lleva a cumplimiento las promesas de Dios y las esperanzas del pueblo: “Suscitaré sobre ellas un pastor” Miq 5, 3; Ez 34, 23-31; Jer 3, 15, Sal 23; Zac, 13, 7-9. Jesús se presenta en el Templo como El Buen Pastor.

Escuchan MI VOZ.

La cualidad fundamental de los que están abiertos a la fe es escuchar..

Así afirmaba: “El que acepta lo que yo digo y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna” Jn 5, 24..

El creyente tiene esta actitud obediente. Escuchar.

Pero ¿cómo es la escucha de los que creen?

Reconocen mi Voz.

Ahí está el detalle importante. Tenemos por ejemplo muchos niños todos escuchan la palabra hijo…. Pero quien es amado reconoce la Voz de la madre, y sonríe. ¿Por qué? Porque hay una unión profunda que se concreta en el amor Jn 10, 4. Desde ahí el seguimiento.

Por el amor. El discípulo Escucha y reconoce en la Voz del Buen pastor, que ama, que da la vida… se siente seguro porque sabe q que lo conduce a Dios… Lo seguimos. Porque él tiene Palabra de Vida eterna, Jn 6, 68.

Conozco – Me – conocen. V. 14 Aquí radica lo esencial del Verdadero Pastor. Establece con el cristiano un conocimiento íntimo, la comunión el intercambio reciproco. Jesús tiene un conocimiento amoroso. Me está conociendo, ¡Qué conoce de mí? Descubre que tengo una carencia y mientras me conoce entrega lo que a mí me falta, por eso es un conocimiento amoroso, me da la Vida plena, el amor divino, su Gracia, No permite que nadie arrebate, robe, a los cristianos, no permite que el ladrón, el espíritu del mal nos arrebate de su mano Doy mi vida, los amo y me aman. Eso significa los conozco – me conocen. Un conocimiento del corazón Yo entrego mi vida.

Da la vida para siempre. ¿Cómo nos ama? El buen pastor me ama dando SU vida. Entregando su vida en la Cruz, por eso “El Padre me ama, porque yo doy mi vida” v. 17. Dar la vida por los amigos Jn 15, 13. Jesús muestra su amor al Padre amando, entrega la vida, la entrega en el Sacrificio de la Cruz y así muestra el amor del Padre a los hombres. Y entrega el amor no obligado, nadie me quita la vida, la entrega por amor, v. 18.

Conclusión.

Jesús esta de frente a los Judíos, Jesús está frente al Templo. Con su presencia indica que ya no hay necesidad del Templo. Así les dice a los judíos que ya no hay necesidad de mirar al Templo para descubrir la presencia de Dios, se señala a sí mismo y afirma que él es la Presencia de Dios en medio de ellos v. 30. Indica que es su único sacrifico en la Cruz aquello que nos trae la salvación. Este es el significado del Buen Pastor, que da la vida para la salvación.

Por eso era importante la Introducción- ambientación. Las palabras de Jesús en el marco de la dedicación del templo. Ahora ya no se necesita el Templo. Cristo se entregará en Sacrificio… Por eso cogen piedras para apedrear a Jesús, v 31