Padre Guillermo Siles celebra sus ‘Bodas de Plata Sacerdotales’

Iglesia Viva 18.04.18//campanas.iglesiasantacruz.org//Hace 25 años, un 17 de abril en la ciudad de Oruro, su tierra natal, fue ordenado Sacerdote el Padre Guillermo Siles, en la congregación de los Padres Oblatos de María Inmaculada. Fueron las manos de Monseñor Edmundo Abastoflor y de Monseñor Braulio Sáez, las que lo consagraron sacerdote.

“Han pasado los años y aquí seguimos en el servicio al Señor y a la comunidad. Muchas gracias a los misioneros Oblatos que me han animado todo estos años y siempre han sido la fortaleza en mi camino” dice emocionado el Padre Guillermo al celebrar este aniversario.

La Misa de acción de gracias por sus bodas de plata Sacerdotales será este jueves 19 de abril a las 19:30 horas en la parroquia San Martín de Porres, Av. Roca y Coronado entre segundo y tercer anillo.

Actualmente es Ppárroco de San Martín de Porres, en Santa cruz, y es moderador del Consejo Presbiteral, además de acompañar el equipo de coordinación de la CBR de Santa Cruz.

“En mi parroquia trato de ser un gran animador de todo los procesos, tanto de la catequesis, matrimonios y la misma pastoral en su conjunto” señala el Clérigo.

“Me distraigo leyendo y escribiendo. Me gusta nadar y escuchar música. ¡Ah soy cinéfilo! gusto mucho de los cines, sobretodo de las buenas películas” confiesa el Padre Guillermo a tiempo de añadir que le gusta hacer amigos y por eso asiste religiosamente a los encuentros del clero de Santa Cruz una vez al mes para compartir en fraternidad y jugar al futbol.

Compartimos ahora una autobiografías del Padre Guillermo.

¿Quien es Guillermo Siles Paz?

El P. Guillermo siles Paz, Nació en la ciudad de Oruro, el 10 de febrero de 1966. Es hijo de Don Trifón Siles Bernal y Doña María Paz Vizcarra. Fueron 8 hermano, siendo el penúltimo hijo. Sus estudios los realizo en la Unidad Educativa Ignacio León de Oruro, saliendo bachiller a los 17 años, el año 1983.

Terminado su colegio, ya teniendo una participación en la parroquia Jesus Obrero de Oruro, sintió el llamado de Dios y sin dudarlo, a los pocos días después de haber salido bachiller decidió ingresar a la congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, muy conocidos en Oruro y en las minas. Dado que la formación por esos años era uno a nivel nacional, fue enviado al Seminario San Cristóbal de Sucre, allí hizo su año propedéutico.

Luego hice mis estudios filosóficos y teológicos en Cochabamba, en lo que hoy es la Facultad de teología de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo. Como religioso hizo su noviciado en Asunción del Paraguay el año 1988, para posteriormente culminar los estudios teológicos y culminarlos el año 1992.

Terminada toda su formación fue enviado como misionero a los Centros Mineros de Siglo XX y Llallagua. El 15 de diciembre de 1992 es ordenado como diacono transitorio en Llallagua de manos de Mons. Braulio Sáez, que era obispo de Oruro. Y fue ordenado como sacerdote un sábado de la octava de Pascua, el 17 de abril de 1993, en la Catedral Nuestra Señora de Asunción, de la ciudad de Oruro.

El primer trabajo como Misionero y Sacerdote lo desarrollo en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, como párroco. Al mismo tiempo viendo en la Radio Pio XII se incursiono en la producción de programas radiofónicos e inclusive conduciendo programas religiosos.

El año 2000 en vista de la necesidad de abrir radios en otras ciudades, vivió en la ciudad de Cochabamba donde dirigió Radio Pio XII durante 3 años, pero también pastoralmente se comprometió con el equipo de la pastoral carcelaria.

El año 2002 por obediencia fue enviado a la Ciudad de la Paz, como sacerdote misionero apoyo la pastoral en la diócesis del alto durante 4 años, en la zona de San Martin de Porres, tenía 5 capillas. Dado que era apasionado de la radio acompañó, también todo el proceso de crecimiento de ERBOL en La Paz. En este tiempo fue elegido como miembro de la junta directiva de ALER, la asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y acompaño durante 8 años. Al mismo tiempo estudio comunicación social en la Universidad Católica Boliviana, obteniendo la licencia fue nombrado como director de católica de televisión.

De 2006 a 2012 por dos periodos fui superior provincial de Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, por dos periodos. Al termino de mi periodo de provincial tuvo un tiempo de reflexión y desde febrero 2014 estoy en la ciudad de Santa Cruz y desde el 2 de febrero de 2015 asumí la parroquia de San Martin de Porres.

Una vez que decidió ser sacerdote ¿por qué decidió ser oblato y no de otra congregación?

Aunque en mi formación la recibí en parte por los jesuitas en la parroquia del Rosario y ellos siempre me han hablado del compromiso cristiano. Yo opte por los Oblatos de María Inmaculada porque eran Misioneros y yo tenía muchas ganas de trabajar en las misiones. Aunque también es evidente, porque en los primeros años de formación no se tiene mucha claridad. Al parecer todos somos lo mismo. Yo estaba con muchos jóvenes que serían sacerdotes diocesanos y religiosos poco a poco uno va clarificando. Aunque mi párroco que era diocesano de Bélgica, P. Andrés de Roo, a él le hubiera gustado que yo sea diocesano y sirva a la iglesia local. Pero el solo me lo dijo ya cuando era sacerdote. Pero desde que soy sacerdote he servido a nuestra iglesia boliviana.

¿Cómo vive este momento particular de sus 25 años de sacerdocio?

Para mí al escribir estos días muchas cosas mías me di cuenta que 25 años es suficiente para darse cuenta del camino intenso que has recorrido. Hay experiencia de todo estado. Uno descubre como vivió su fe, su entrega y se da cuenta de todos los errores y horrores que ha cometido. Uno se da cuenta que Cristo es la clave, si te apartas de él, las cosas cambian radicalmente, porque el sostiene tu vida. Muchas veces me enfrente a desafíos y siempre logre salidas justamente porque mi fortaleza es Dios.

Otra cosa que me doy cuenta que muchas cosas de las que hice es porque mi congregación me lo ha permitido. He tenido mucha libertad para ser yo para dar desde mi realidad y ofrecerme íntegramente a la misión.

Finalmente pienso que Dios no te abandona y está contigo caminando. Muchas veces empujándote y otras consolándote. Yo confió en Dios y por eso creo que camine y estoy aquí sirviendo al Señor en la comunidad.

Compartimos la invitación a la misa aniversario y, algunas fotografías de su ordenación hace 25 años en Oruro.