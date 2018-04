Sucre: Treinta Aniversario de Ordenación Sacerdotal Del Padre Enrique Quiroga Cívera

Iglesia Viva 17.04.18//La noche de ayer domingo 15 de abril se realizó en la parroquia Santo Domingo una celebración especial conmemorando los 30 años de Ordenación Sacerdotal del Pbro. Enrique Quiroga Cívera párroco de la misma, en la Eucaristía estuvieron presentes toda la comunidad parroquial, colegios de convenio, seminaristas, sacerdotes y amistades que acompañaron al Vicario de Pastoral en este importante momento.

“Llevamos el tesoro en vasijas de barro para que no se note que es mérito nuestro sino mérito de Dios, eso es lo que he podido experimentar en este tiempo, el gran amor de Dios que me fortaleció en los momentos de debilidad y que trajo alegría en momentos de tristeza”. Pbro. Enrique Quiroga

Después de la celebración Eucarística representantes de la comunidad vertieron unas palabras de felicitación y agradecimiento por el servicio en bien de la Iglesia, posteriormente a organización de la comunidad parroquial se realizó una velada de danza y música en el atrio de la parroquia en homenaje a los 30 años de ministerio del Pbro. Enrique.