La política como dimensión humana hace parte de la misión evangelizadora de la Iglesia

Iglesia Viva 17.4.2018. La Iglesia Católica acompaña al ser humano en su realización integral, eso no quiere decir que la Iglesia Católica haga política partidista, aseguró Mons. Ricardo Centellas, Presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, en respuesta a las reiteradas reducciones o manipulaciones respecto a su misión profética en el mundo. Su mensaje fue parte del diálogo con los comunicadores, al término de la CIV Asamblea Plenaria de los Obispos de Bolivia, hoy en Cochabamba.

Cuando se habla de política no tenemos que ser reduccionistas, política es un término amplio y multifacético. La Iglesia no hace política partidaria, la Iglesia acompaña al ser humano en su crecimiento integral.

El lema del próximo Congreso Americano Misionero dice “América en misión, el Evangelio es alegría”, entonces nosotros trabajamos para que la persona de Jesús cause alegría y esperanza, y jamás llanto, persecución o muerte. Nuestra orientación es clarísima, evangelizamos para que las personas vivan bien, sin distinciones de ningún tipo.

La Iglesia seguirá adelante con su misión, que es una misión humanizadora, explicó Mons. Ricardo Centellas.