Educación y Justicia, preocupación de los Obispos de Bolivia

Iglesia Viva 17.04.18. “La Educación” y “la Justicia”, dos de los temas principales que se abordaron durante la CIV Asamblea de Obispos de Bolivia realizada en la Arquidiócesis de Cochabamba, en este sentido Mons. Ricardo Centellas, Presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana dijo que la educación no puede ser impuesta, y el caso de la justicia es un mal endémico que necesita un cambio estructural.

Educación

El Obispo pidió que se respete el derecho de los padres de familia que desean sus hijos estudien bajo una educación católica: “La educación católica y en general lo hemos reflexionado, creo que no se debe confundir que en un Estado laical se deba eliminar la educación religiosa y tampoco imponer una educación única. El Estado laico, no quiere decir que es un Estado laicista, entonces tiene que respetar la pluralidad, como consta en la constitución, de naciones, pensamientos, personas, creencias, de manera que en total libertad podamos entrar en todo lo que es la educación católica y religiosa, y sobre todo respetar la responsabilidad y el pedido de los padres de familia que quieren que sus hijos sean educados en la educación católica”.

Justicia

“Respecto a la justicia es una preocupación nacional, saben que no funciona, esto no es de ahora, es un mal endémico que necesita un cambio estructural, y si esto no se hace pueden cambiar gobiernos, pero la justicia seguirá siendo mal administrada y mal entendida, lo fundamental es que no se respeta la presunción de inocencia, que resulta una falta contra un derecho humano”, Mons. Ricardo dijo que es un trabajo de todos para que la situación de la justicia cambie en nuestro país.