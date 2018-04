“Una educación única, ideologizada y totalitaria no respeta la pluralidad de personas y pensamientos”

Iglesia Viva 12.4.2018. #CIVAsambleaObisposBolivia Ha asegurado en su discurso inaugural Mons. Ricardo Centellas, Obispo de Potosí y Presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, a tiempo de referirse a que uno de los temas centrales de las reflexiones de los Obispos en su asamblea será la educación. Mons. Centellas ha enfatizado que el pedido de la Iglesia Católica es que el Estado respete el derecho que tienen los padres de familia a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.

“Estos días reflexionaremos el tema de la educación católica. Educar, desde la perspectiva católica, no es solamente un proceso de transmisión de conocimientos, sino un camino para descubrir las propias capacidades y asumir responsabilidades intelectuales, sociales y políticas en la sociedad.

Apoyamos una educación integral, diversa y fundamentalmente para la vida. Porque la educación única, ideologizada y totalitaria no respeta la pluralidad de personas y pensamientos. Por eso, es importante que se preserve el derecho a elegir el tipo de educación que desean los padres de familia, para sus hijos, en el contexto del principio de subsidiaridad.

En comunión con la Iglesia universal, en camino al Sínodo sobre los Jóvenes, es oportuno cualificar nuestro servicio a ellos, que sea un espacio de formación de líderes en la vida de fe y en la vida política. Necesitamos gente nueva que revitalice nuestras comunidades cristianas y la vida social. Convencidos que el amor es más fuerte que el miedo; que la gratuidad profundiza nuestra condición humana y no los intereses mezquinos; que el diálogo y el respeto construyen unidad y la confrontación solo destruye. Es hora de construir un humanismo nuevo.”, ha asegurado Mons. Ricardo Centellas.