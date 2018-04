Mons. Scarpellini: La reconciliación entre hermanos pasa por la aceptación de nuestros pecados

Iglesia Viva 10.04.18// “Nuestro mundo, en cambio, huye del tema del pecado: no reconoce, no admite que los enfrentamientos, las calumnias, la justicia injusta y parcializada, la pobreza, la manipulación de las conciencias y la violencia sobre niños y mujeres son el pecado de nuestra sociedad, son nuestro pecado”, expresó Mons Eugenio Scarpellini, Obispo de El Alto en la eucaristía de este domingo, a tiempo que exhortó no encubrir los sentimientos de culpabilidad y buscar la reconciliación entre hermanos que pasa por la aceptación del pecado y el cambio de actitud.

II DOMINGO DE PASCUA – CICLO B – 2018

“Dichos los que creen, aun sin ver”

Estamos en el II domingo de Pascua; hemos vivido ocho días de gran alegría acompañando la experiencia de los apóstoles, de los discípulos y de las mujeres: han visto a Jesús resucitado y lo comparten unos con otros; lo anuncia con vigor a judíos y no judíos. Es la misión de la Iglesia: anunciar a Cristo vivo, resucitado y presente en la historia.

Las lecturas de hoy nos ofrecen muchos puntos de reflexión, pero nos abocamos a la figura de Tomás y a la vida de la primera comunidad cristiana.

La figura de Tomás, que de incrédulo se hace creyente.

El Evangelio nos presenta la figura de Tomás: en su querer tocar y ver, poner la mano en las llagas se oculta todo el dolor de haber asistido a tanto sufrimiento de su Señor, de haber mirado su muerte y, humanamente pensar, que todo eso ha sido inútil. Tomás es figura de todos aquellos que progresan poco a poco en medio de dificultades y dudas hacia una fe madura y auténtica. También es figura de aquellos que ponen en duda la presencia de Dios a partir delas violencias, de las muertes injustas de niños, de las injusticia en el mundo y hasta de los desastres naturales. ¿Dónde está Dios frente a tanto sufrimiento?, ¿Por qué Dios permite eso? Es una fe que se quiebra fácilmente.

Si bien Jesús proclama dichosos a los que creen prontamente o “sin ver”, al mismo tiempo está abierto hacia el discípulo incierto, porque sabe que, por un lado, la fe es don del Espíritu Santo y, por el otro, es una conquista diaria y llena de fatigas. El anuncio gozoso de la resurrección ilumina la vida de toda persona, pero no es contrario, más bien es respetuoso del paciente y humilde caminar de la libertad humana hacia la profesión auténtica de la fe. Tomás es el hermano de todos aquellos discípulos que viven su fe con esfuerzo, que necesitan ser alentados y acompañados hacia el encuentro con Cristo vivo.

Jesús se aparece, dona el Espíritu Santo y envía a la misión.

En la primera parte del Evangelio, Jesús se aparece a puertas cerradas en medio de los discípulos. El saludo es maravilloso: “La paz esté con ustedes”. A ellos, que están atemorizados, confundidos y dudosos, les muestra el motivo de tantas dudas, “las llagas”, signos de la pasión y muerte; pero se las muestra resucitado, vivo, porqué Él ha vencido la muerte y el sufrimiento y es ahora fuente de vida. El sufrimiento y la cruz son parte íntima de la alegría de la resurrección. La paz que podemos recibir y dar, pasa por el sacrificio, por la entrega, el perdón, el diálogo y el encuentro con el hermano. Y estoi es alegría.

A continuación, Jesús entrega la responsabilidad de su misión a los apóstoles: “Como el Padre me envió a mí, Yo también los envío a ustedes”. Pero no solos: “Reciban al Espíritu Santo”. El Espíritu de Dios que lo ha resucitado a Él, los acompañará en su misión para que puedan continuar la obra de Dios, es decir anunciar la misericordia del Padre perdonando los pecados, bautizando y haciendo a todos discípulos del Señor. El discípulo hoy tiene la misión de reconciliar a los hermanos.

Nuestro mundo, en cambio, huye el tema del pecado: no reconoce, no admite que los enfrentamientos, las calumnias, la justicia injusta y parcializada, la pobreza, la manipulación de las conciencias y la violencia sobre niños y mujeres son el pecado de nuestra sociedad, son nuestro pecado. No podemos encubrir los sentimientos de culpabilidad y rechazar el sincero remordiendo. La reconciliación entre hermanos pasa por la aceptación de nuestro límite, de nuestro pecado, por el cambio de actitudes, porque nuestra humanidad sueña con liberarse de sus ataduras, de sus delitos y esto es posible solo a Dios, que por medio de la cruz la resurrección reconcilia a todos con el Padre. El perdón es el camino para implementar la vida verdadera, la justicia y la unidad. Lo pedimos y experimentamos como don de Dios y, por ende, estamos llamados a vivirlo entre hermanos. Es lo que cada día pedimos en el Padre nuestro: “Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”.

La vida fraterna de la comunidad.

La primera lectura nos describe la vida de la comunidad renovada a la luz de la fe en la resurrección.

Los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma . La experiencia de Dios que los ha amado, los hace capaces de amarse los unos a los otros. La comunión, la unidad, la fraternidad, son y deben ser los primeros frutos de la fe en Cristo resucitado. Lastimosamente, debemos constatar que en nuestras comunidades, familias, grupos, existen divisiones, envidias, celos. Significa que nos hemos quedado en la tumba, atrapados por nuestro orgullo, soberbia o intereses. Como Tomás, nos falta la humildad de levantar la mirada y decirle a Jesús: “Señor mío y Dios mío”.

Queridos hermanos, el espíritu de la Pascua que hemos reflexionado tiene su motor, su alma en el Espíritu de Cristo Resucitado. En la Eucaristía que celebramos, se realiza en nosotros una nueva efusión de ese mismo Espíritu. Jesús se hace presente en nuestra asamblea dominical, como lo hizo con los once discípulos reunidos en el Cenáculo, ocho días después de la Pascua. Viene a nosotros “a puertas cerradas” porque no viene desde afuera, sino desde adentro; su presencia nace aquí, entre nosotros, en el signo del pan y del vino que se transforman en Cuerpo y Sangre del Resucitado. Él nos repite, como a sus discípulos: “la paz esté con ustedes” y también: “Vayan, perdonen, reconcilien a los hermanos”.