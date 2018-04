“Dejémonos marcar por el Espíritu, para renacer según Cristo que viene de lo alto”

Iglesia Viva 10.04.18 “Jesús nos quiere enseñar esta gran verdad cristiana, la verdad de Cristo, que renazcamos de la verdad, que es el Espíritu Santo, no de la opinión y la costumbre, sino de la verdad entera, y la verdad toda entera no son las matemáticas, ni las citaciones bíblicas, sino es la pasión, muerte y resurrección del Señor”, expresó Mons. Fernando Bascopé, Obispo Castrense al celebrar la eucaristía en esta jornada desde la Casa Cardenal Maurer donde hoy inician las reuniones previas rumbo a la Asamblea de Obispos de Bolivia.

Compartimos la homilía completa:

La recomposición de lugar de esta escena, donde dialoga Jesús con Nicodemo, la ambientación de este dialogo nos recuerda cuando dice que fue de noche cuando visitó a Jesús “Fue este de noche” Jn 3,2. También hemos leído en estos días que cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro “cuando todo estaba oscuro” 20,1. La oscuridad es falta de luz de Fe. Las tinieblas no recibieron la luz.

Nicodemo en las tinieblas

Está renaciendo de nuevo ”nacer de nuevo de lo alto es difícil”, “no te asombres: tienes que nacer de nuevo” dice Jesús en el versículo 7. Nicodemo se ofusca, “no sabe sostenerse, sino que las tinieblas lo rodean por todas partes, y vacila separándose de la fe”, comentaba San Crisóstomo, In Ioannen , Homilía 23. porque “Él solo conocía el nacimiento que proviene de Adán y Eva”, comentaba San Agustín. In Ioannen, Trac, XI

¿Por què Nicodemo vive envuelto en las tinieblas?, porque vive solamente de la tierra, así también nosotros podríamos estar viviendo envueltos en las tinieblas, las brujas en la tragedia de Macbeth decían: “lo hermoso es feo y lo feo es hermoso, revoloteemos por entre la niebla y el aire impuro”, Acto I, Escena, 1. Así es el hombre le gusta más las tinieblas, niebla y aire impuro. Esta frase de las brujas parece muy actual, la Congregación de la Doctrina de la Fe afirmaba: “el mundo contemporáneo percibe, no sin dificultad la confesión del nombre de Cristo, la confesión de la fe cristiana, que proclama a Jesús como único salvador de todo hombre y toda la humanidad”.N2 Placuit Deo.

“Al hombre de hoy le gusta y queda clausurado en la inmanencia de su propio sentimiento”, nos recordaba en el N36 Papa Francisco Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate. ¿Por qué?, nos gusta vivir más de la tierra de las costumbres de los hombres envuelto en la “niebla y aire impuro”, nos cuesta elevar los ojos al cielo por que nos contentamos con el polvo de la tierra. En cambio el Señor a Nicodemo y a nosotros nos invita a recibir la luz que viene de lo alto.

Recibir la luz

Es un “don de la fe”, lo hemos aprendido del Papa Francisco en la Lumen Fidei ”a todos los que la recibieron, les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre” Jn 1,12.

Recuerden ustedes cuando estudiábamos el evangelio de Juan “los que nacen no de la sangre sino del Espíritu, les da el poder de ser hijos de Dios”, y hablaba de esta comunidad cristiana que estamos celebrando este tiempo de pascua, nuestro propio bautismo, renacidos, no de carne, no de sangre, sino de Dios.

Por eso San Juan afirma a Nicodemo “el viento sopla”V8. y así debes nacer del Espíritu Santo. A Nicodemo que buscando la verdad, va de noche con sus preguntas, Jesús le dice: “el Espíritu sopla donde quiere” V8. Pero la voluntad del Espíritu Santo no es arbitraria, la voluntad es la verdad y el bien, “no es que sople por aquí o por allá, su soplo no se dispara, sino que nos impulsa hacia Cristo”. Homilía 6-VI-2006 Benedicto XVI.

¿Qué significa que la voluntad tiene una dirección?

El querer del Espíritu no es amorfo, el cristiano no es anónimo, nacer de lo alto es nacer del Espíritu, que nos da una identidad, el cristiano es de Cristo y la identidad la recibe de Él, cuando el espíritu sella en su corazón, la marca, “porque hemos sido marcados por el Espíritu Santo”. San Pablo en Ef 1,13.

Todos sabemos que la marca y sello, Apocalipsis 7,4, es la cruz, quien marca con este sello es el Espíritu, “no te desalientes porque tienes fuerza del Espíritu Santo para que la santidad sea posible, cuando te sientas invadido por la tentación de tu debilidad, levanta los ojos al crucificado”. N15.Gaudete et Exsultate

Mirar a la cruz dejarse marcar por la cruz de Cristo, es el Espíritu Santo que nos enseña según la verdad de Cristo y hemos recibido este Espíritu, no según la costumbre, decía Benedicto XVI, sino según la verdad de Cristo, y ese sello es el Espíritu Santo, Cor 2,3, que nos marca con la cruz y nos impulsa hacia Cristo.

“Pues ustedes, no están viviendo según la carne, porque tienen el Espíritu de Cristo y el Espíritu, es de Cristo”. Rm 8,9.

Por eso hermanos en este tiempo pascual en nuestra vida, el Señor hoy como a Nicodemo, nos quiere enseñar esta gran verdad cristiana, la verdad de Cristo, que renazcamos de la verdad, que es el Espíritu Santo, no de la opinión y la costumbre , sino de la verdad entera, de aquella que nos enseñará el espíritu. Como decía Jn 16,13. “Él les enseñará y los conducirá a la verdad toda entera, y la verdad toda entera no son las matemáticas, ni las citaciones bíblicas, sino la verdad entera, es la pasión, muerte y resurrección del Señor, dejémonos marcar por el Espíritu, para renacer según Cristo que viene de lo alto”.