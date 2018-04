Los graves problemas de Palmasola a la luz de la Pascua

Iglesia Viva 2.4.2018. Mons. Sergio Gualberti, celebró la Misa de Pascua con los privados de libertad en Palmasola. Al salir de ese recinto brindó declaraciones a la prensa sobre diversos aspectos.

Foto: Oficina de Prensa de la Arquidiócesis de Santa Cruz

Los hermanos privados de libertad han renovado su fe, hay un ambiente de serenidad pero hace falta que el Señor les anime más. Los privados de libertad hacen notar que el 70% sufre retardación de justicia, el otro problema es el hacinamiento, porque 5000 personas conviven en un espacio construida para 800 personas.

Se trata de crear condiciones más humanas, porque los presos no pierden su dignidad de personas humanas por hallarse en condiciones de privación de libertad.

En la Capilla del PC 4 hemos encontrado destrozos que se han realizado sin motivo, gestos que no se justifican para nada. En tantos años que vengo a Palmasola no se había dado.

Lo más grave es que la gente siente por los hermanos muertos y heridos, por el trato que han recibido ese día con formas de tortura.

Sienten miedo de ser trasladados a otros lugares en muchos casos de manera injustificada según ellos.

Tanto el PC2 y otros lugares están pidiendo indulto para desconcentrar la población carcelaria.

El Estado debe garantizar mínimamente la libertad religiosa. Además de un acto irreverente es algo en contra de las mismas personas creyentes, va en contra de la Constitución Política del estado que garantiza esta libertad.