La muerte ha sido vencida por Cristo, para toda la humanidad

Iglesia Viva 03.04.18//Padre José Fuentes, Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana, en este Domingo de Resurrección desde la Basílica de San Francisco pidió a la población buscar los bienes del cielo “no endiosen las cosas, no vivan para hacer dinero, miren los bienes de arriba. Un cristiano que mira hacia el cielo no va ser corrupto, no va utilizar un cargo para corromperse, ni va a ser cobarde”, dijo a tiempo que alentó a ser alegres y mirar con esperanza los problemas de este mundo.

HOMILÍA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

1.-Hemos escuchado la gran noticia, la alegre noticia, la Buena Noticia de que en la mañana del Domingo, en la madrugada, el sepulcro en el que habían puesto a Jesús, al Hijo de Dios, estaba vacío.

Claro ese hecho tiene diferentes interpretaciones, pero nuestros hermanos los primeros cristianos, la Iglesia del origen, a la que pertenecemos, nos dio una interpretación de fe, corroborada por las apariciones que tuvieron. La interpretación es que el crucificado había sido resucitado por Dios.

Dios actuó de forma maravillosa. Primero se sumió en el silencio, dejó que los poderosos del mundo y los que tenían poder religioso y el mismo pueblo confundido tomase la decisión errónea de condenar a muerte al inocente. Tantas veces en la historia Dios calla y deja que actuemos nosotros de acuerdo a nuestros criterios.

Pero después, actuó con su poder, en la actuación más extraordinaria de todas las que Dios protagonizó a lo largo de la historia, arrancando a su Hijo del poder de la muerte. Lo hizo triunfar sobre el poder del pecado, sobre el poder del mal, sobre todos los poderes que operan en el mundo y lo levantó sobre todo y le dio el Nombre sobre todo nombre (Cfr. Fil 2) Ante Cristo el Señor, el triunfador tenemos que doblar la rodilla y adorarle porque ha vencido al mal, al pecado y a la muerte.

2.-Y no sólo ha vencido El, sino que vence en nosotros. La victoria de Cristo es una victoria compartida por la humanidad. Es una victoria que compartimos por el Bautismo. El agua bautismal sepulta el pecado de los bautizados, la viaja criatura que somos, esa criatura sometida, esclava del pecado y de la muerte y nos hace resucitar a una vida nueva.

Los bautizados hemos muerto al pecado y a una vida esclava de la muerte y hemos resucitado, hemos pasado a una vida nueva.

3.- Pero el bautismo supone la fe. Sin fe no nos podemos bautizar. El bautismo no es un rito vacío, sino que es una respuesta de personas creyentes, personas de fe.

Lamentablemente tenemos en la Iglesia muchos bautizados que no creen en Cristo o, al menos tienen una fe muy deficiente. Muchos bautizados no han sido educados en la fe, no conocen a Cristo en profundidad.

Muchos padres bautizan a sus hijos y no cumplen el sagrado deber de educarles en la fe.

El bautismo es la respuesta del que cree. Por eso, antes de bautizarnos se nos invita a renunciar al pecado del mundo y a manifestar nuestra fe en Cristo muerto y resucitado.

4.-Los cristianos creemos que la muerte ha sido vencida por Cristo para nosotros. Creemos que el bautismo es victoria sobre la muerte.

Creemos que en el bautismo hemos recibido una vida nueva, una vida del espíritu que nos hace vencer el pecado, el poder del mal y de la muerte.

5.-Evidentemente si creemos esto, los cristianos seremos gente radicalmente alegre, No llevaremos cara de viernes santo, sino cara de resucitados.

Los cristianos sabemos encarar las dificultades con el Espíritu vencedor de Cristo. Enfrentamos de otra forma los problemas y la misma muerte.

Los cristianos en el mundo somos testigos de una nueva forma de vivir que consiste en “buscar los bienes de arriba” (Col 3). No consiste en desentendernos de la tierra y de sus problemas, consiste en mirar más al destino final y mirar más los problemas de la tierra iluminados por el destino del cielo.

-Si miramos al cielo estaremos menos instalados en el mundo.

-No buscaremos el dinero como sentido último de la vida

-Menos aún, nos corromperemos engañando y robando por dinero o por un cargo.

-Seremos coherentes y libres de opiniones, de vivir diciendo lo que quieren oír los jefes del mundo; agradando, sino que serviremos a la verdad.

La vida de Cristo en nosotros, la vida del resucitado nos hará estar con los más pobres, ser solidarios; ayudar a todos, especialmente a los que más lo necesitan.

La vida de Cristo en nosotros nos hace hermanos. Quien no vive como hermano, quien perjudica al hermano, quien odia, quien mata, quien destruye al hermano con palabras u obras, permanece en la muerte y la vida del resucitado no está en él.

6.-Vivamos una vida digna de los que han pasado con Cristo de la vida a la muerte.