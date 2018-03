Misa Crismal: “Hermanos, ustedes son el cuerpo de Cristo”, Mons. Fernando Bascopé a los  sacerdotes

Iglesia Viva 29.03.18//Este miércoles 28 de marzo, se llevó a cabo la Misa Crismal en la Catedral Castrense “Nuestra Señora de Lujan”, la misma fue presidida por Mons. Fernando Bascopé, Obispo Castrense de Bolivia, el Nuncio Apostólico, Mons. Ángelo Accatino y concelebrada por el Arzobispo Mons. Edmundo Abastoflor, Obispos auxiliares de La Paz y el Obispo emérito castrense, Mons. Gonzalo del Castillo. En la ocasión Mons. Bascopé hizo referencia a la presencia del Mesías en sus hermanos sacerdotes y les dijo: “Hermanos Ustedes son El cuerpo de Cristo, que está frente a su Mesías Dejen que Él proclame, “un anuncio renovado y les ofrezca una nueva alegría en la fe Cristo es el evangelio eterno”.

Texto de la Homilía de Mons. Fernando Bascopé

MISA CRISMAL. Me basta tu Gracia Introducción.

En la composición del LUGAR La SINAGOGA de Nazaret Uri Rollo, y Jesús, el Señor

La Sinagoga Es el lugar donde se proclama la Palabra No es la primera vez que Jesús entra para orar, entrar para escuchar la Palabra de Dios, entra a la Sinagoga para alabar con los salmos a Dios La Sinagoga es un Lugar donde se celebra la Liturgia Jesús interprete de la Escritura.

Le entregan el ROLLO

El Evangelista san Lucas presenta a Jesús proclamando dinámicamente la Palabra de Dios ¿Cómo se desarrollaba una función religiosa en las sinagogas de Palestina7 El esquema era sustancialmente éste oraciones iniciales de intercesión, seguida del oficio de lecturas con un pasaje de algunos de los cinco libros de la Ley A continuación se proclama una segunda lectura tomada de los Profetas, sobre todo de Isaías. Este texto profético se llamaba cumplimiento’ (ashlemata en arameo), y estaba relacionado con el primer pasaje de la Ley Venia a ser su explicación y actualización

San Lucas nos presenta al Señor Jesús en este pasaje como el exegeta de la Escritura Ésta encuentra en él su cumplimiento Hay una diferencia sustancial en relación con la reunión habitual de la sinagoga En el relato de Lucas no está el pasaje de la Ley Jesús se encuentra directamente con el pasaje de Isaías, es decir, con la lectura profética, y él la interpreta y la actualiza refiriéndola a sí mismo. Por lo tanto la Ley ya no es la base de la actualización profética La lectura profética queda atraída por otro polo diferente a la Ley Jesús Antes era el profeta el que cumplía la Ley. Ahora es Jesús el que cumple al profeta. Jesús es el punto de convergencia y el cumplimiento de la Escritura.

El evangelista san Juan también presenta a Jesús pre pascual como intérprete de la Escritura Dirigiéndose a la muchedumbre de Jerusalén, Jesús dice: “Ustedes escudriñan las Escrituras creyendo tener la vida eterna; pues bien ellas dan testimonio de mi” Jn 5. 39; cfr 17, 12.

Después de la pascua continúa esta referencia a la Escritura “Qué necios y torpes de corazón para creer en la palabra de los profetas ” Le 24, 44-48.2.

Jesús ENTREGA el rollo de la Escritura

Parecería insignificante el entregar el rollo al ayudante de la celebración Pero NO Este Gesto se interpreta desde Cristo Dice la misma Sagrada Escritura, “Toda la Asamblea estaba pendiente de sus Palabras”. Jesús enrolla el pergamino, lo devuelve al encargado, y dramáticamente anuncia: Hoy en mí se cumple la Escritura Yo soy el Mesías Él es el Mesías que está de frente a los fieles creyentes. ¿Por qué entrega el Rollo7 Para estar más cómodo al predicar? No Porque el “mismo Hijo es la Palabra, el Logos, la Palabra eterna que se ha hecho tan pequeña- y continúa- Ahora la Palabra no sólo se puede oír, no sólo tiene voz. Sino que tiene un rostro que podemos ver Jesús de Nazaret. (Verbum Domini, 12).

El Mesías está en medio de la Nosotros

Proclama: El Espíritu del Señor está sobre mí Está enunciado en primera persona. Está sobre MÍ, Para Urgirlo, porque es el Mesías- ungido El Señor, Dios me ha ungido con aceite: Mashaj, es el sustantivo El texto original se enuncia de esta manera, es el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor.

¿Para qué lo Unge? porque es mesías Para Anunciar la salvación Ahí está el Mesías El Espíritu ilumina todo y El mesías descubre a los Pobres pero esa luz traspasa los bolsillos, y mira el corazón Ustedes son los pobres, porque el mesías ve el corazón Necesitan a Dios. Proclama la liberación de los cautivos, a los cautivos del pecado, a los ciegos que no Ven al mesías, a los oprimidos que no viven como hijos de Dios

Jesús es el Mesías, está Proclamando Hoy. Dónde, en la Sinagoga, NO tiene entre sus manos el Rollo del profeta, porque Él es el CUMPLIMIENTO.

Nos entrega Su Gracia.

Hoy en mí se ha cumplido Un detalle Jesús, no ha leído bien ¿Qué? ¿No sabe leer? En el Libro del Profeta dice Is 61, 2, a pregonar año de gracia del Señor, y un día de venganza” El Mesías hoy actualiza y hace propia la profecía El Realiza plenamente la Profecía.

Hoy es la realización de la salvación Para san Lucas tiene importancia HOY. Por ejemplo dice: Hoy nos ha nacido un salvador Le 2, 11. Zaqueo baja hoy me quedo en tu casa Le 19m 5 En el v 9 Hoy ha llegado la salvación a esta casa Junto a los dos crucificado, dijo Hoy estarás conmigo en el Paraíso. Le 23, 43 Y el Mesías UNGIDO Proclama HOY. Hoy en mí se cumple.

Él es el Mesías, el Ungido con el aceite Misericordia, puede haber venganza en el Mesías No, no El Mesías crucificado dijo Padre, Padre perdónalos, no sabe lo que hacen Le 23. 34. Jesucristo está Presente. No se ve pero se percibe el Olor del perfume del Crisma que eres tú mismo. Señor, como comenta San Agustín de Hipona. La “casa se llenó de olor, y el mundo se llena con la buena fama por eso es agradable su Presencia… y este ungüento derramado es tu Nombre (Cfr Cat 1, 2) San Agustín Sermón. L, 7 Cristo – es el Crisma., y San Agustín respira y suspira por este BUEN OLOR: “Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan joven tarde te amé… llamaste y clamaste… exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti”. Confesiones X, 27.Yo te buscaba en el perfume y tú eras la misma Fragancia. ¿Percibimos el Buen olor de Cristo?.

Ese es el año de Gracia. Un año lleno de Dios. Gloucester “El invierno de nuestro descontento, el invierno de nuestra desventura se ha transformado en una hermosa primavera, con este sol de York y estas bellas flores exhalan sus perfumes. Ricardo III, Acto, I. Escena I. Ahi está el Mesías, “Dónde te escondiste amado y me dejaste con gemido., y mi amado pacerá entre las flores” Juan de la Cruz. Cántico Espiritual

Muchas veces podemos quedarnos formulando la PREGUNTA ¿Dónde te escondiste? Confundiendo la Gracia.

Estamos llamados a vivir de Cristo, de su Gracia. Santo Tomás resume de este modo todo el corazón de la vida cristiana. La gracia crea la fe no solo cuando la fe comienza es una persona, sino hasta cuando la fe termina” (Gratia facit fidem etiam quamdiu fides durat” Summa theologiae ll-ll q. 4 ad 3, Pero hoy esta experiencia cristiana y la dinámica propia parecen haber desaparecido, ¿por qué? Porque hoy en día se dice que la gracia divina es un dato adquirido apriori para cada hombre, hasta la identifican simplemente con la luz interior de la criatura humana. También en nuestro medio hay expresiones y conceptos que se atribuyen igual valor salvífico a todos los actos buenos y que todos los caminos religiosos nos traen la gracia Hoy concentrados en Cristo proclamamos que no todo es gracia, porque si todo es gracia, no hay Gracia Y nuestra Gracia sólo es Cristo (cfr Cottiei Georges, Si todo es gracia. Ya no hay gracia, 467-46 471 Humanitas, N 59) También en nuestra misma predicación sobre el Remo de Dios hay abuso en los términos, así lo advertía el entonces Card Ratzinger ti moralismo político de los años setenta, cuyas raíces aún no han muerto, fue un moralismo que conquisto y fascinó a muchos jóvenes llenos de ideales Esto vale aunque para el cristianismo y para la teología que reducen el núcleo del mensaje de Jesús, el Remo de Dios, a los valores del remo, identificando estos valores con las grandes palabras de orden del moralismo político, y proclamando al mismo tiempo, como la síntesis de la religión. Olvidándose, así, de Dios no obstante sea propiamente Dios el sujeto y la causa del Reino. A su puesto permanecen las grandes palabras (y valores) que se prestan a cualquier tipo de abuso” Ratzinger, Europa de Benedicto, p 34. Hoy el Señor derrama su Gracia sobre nosotros.

Conclusión

Hermanos Gracias por escuchar la palabra, gracias por estar atentos al Señor Hermanos Ustedes son El cuerpo de Cristo, que está frente a su Mesías Dejen que Él proclame, “un anuncio renovado y les ofrezca una nueva alegría en la fe Cristo es el evangelio eterno Ap 14, 6″ E Gaudium, 11 Enseña el santo Padre Francisco

No puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor”, y sin que exista un primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización” Francisco, E Gaudium, 110 Hermanos supliquemos, para que el Mesías derrame SU Gracia, su Misericordia su Amor el Crisma perfumado al corazón Y por “nuestro medio se difunda en todas partes el olor de su conocimiento. Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo 2 Cor. 15-15 Y agradecidos digamos Me basta tu Gracia. 2 Cor 12. 9 Amén