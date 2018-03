Semana Santa: oremos para que seamos fieles y coherentes con nuestra fe

Iglesia Viva 26.3.2018. Lo ha pedido Mons. Cristóbal Bialasik, Obispo de Oruro, en la celebración de Domingo de Ramos en aquélla diócesis. Recordando que la misma gente que lo exaltó como Rey, días después pidió su crucifixión, demandó mayor coherencia de nuestra parte, apoyados en la oración.

Con este Domingo de Ramos comenzamos la Semana Santa, esta semana vamos a vivir con profundidad la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

De estos acontecimientos ya nos habló el profeta Isaías prediciendo la pasión y muerte de Nuestro Señor.

El Evangelio nos presenta el relato de la pasión y muerte de nuestro Señor. Sería muy largo explicar todos estos acontecimientos, sin embargo quiero destacar algunos aspectos.

En primer lugar, la Oración de nuestro Señor. Jesús sufrió angustia y se dirigió al Señor diciendo: “Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya”. Así tiene que ser nuestra oración. No podemos dejarnos llevar por el egoísmo y la soberbia sino por la humildad y la entrega a la voluntad de Dios Padre.

Nos llama la atención la falta de fortaleza en los apóstoles para permanecer en la oración. Los discípulos se durmieron. Nosotros tenemos que ser conscientes de la importancia de la oración y permanecer en ella. El Señor dice, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Si queremos vencer tantas tentaciones tenemos que orar, no hay otra forma de vencer la tentación.

El Señor dijo también a Pilatos, “Mi reino no es de este mundo…” Jesucristo nos invita a caminar hacia ese otro Reino. El mundo de hoy nos seduce por muchas cosas y nos dejamos llevar por ellas: violencia, ideologías, falta de respeto a la dignidad humana. Nosotros debemos tomar la decisión de seguir al Señor y de entregarnos a Él.

Levantamos los ramos recordando la entrada de Jesús a Jerusalén, pero poco después la misma gente lo estaba crucificando.

Nosotros seamos coherentes con nuestra fe, seamos testigos, misioneros del Señor. Este testimonio es muy importante, como dice el apóstol Santiago, la fe sin testimonio no sirve.

El Señor sufrió por el abandono de sus amigos, no caigamos en esa tentación.

Seamos testigos verdaderos de su pasión, muerte y resurrección. Que así sea. Amén.