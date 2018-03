No dejemos solo a Jesús, pide Monseñor Estanislao en el inicio de la Semana Santa

Iglesia Viva 26.03.18//camapanas.iglesiasantacruz.org//El Obispo Auxiliar de Santa Cruz, Monseñor Estanislao Dowlaszewicz, celebró este domingo de ramos en la iglesia Catedral pidiendo a los fieles que no dejemos solo a Jesús y que no vivamos una semana santa de simples ritos y tradiciones sino que cuestionemos nuestra vida y nuestro seguimiento a Jesús.

Durante esta semana, el Prelado acompañará a Monseñor Sergio concelebrando en la Catedral. Este domingo celebró la Eucaristía de las 10 de la mañana que estuvo repleta de fieles que llegaron con sus palmas para aclamar a Cristo y llevar bendición a sus hogares.

El Obispo Auxiliar pidió que iniciemos la Semana Santa teniendo presente la Esperanza de la resurrección: “Mis queridos hermanos, cada año volvemos a celebrar la Semana Santa para recordar y revivir nuestra esperanza, esa esperanza puesta no como algunas pensaba en el fin de Cristo, sino en el inicio de la vida, la vida de él, pero también en la vida de cada uno de nosotros, la vida de hoy y la vida del mañana”. En ese mismo sentido y recordando los relatos del Evangelio, el Prelado cuestionó que en el momento más duro “todos dejaron solo a Jesús”

“Todos dejaron solo a Jesús, lo abandonaron, el que hacia tantos milagros, detrás de él caminaban multitudes, oyentes curiosos, y ahora todos lo dejaron solo, abandonado, solo Dios lo cargó en este momento con todos sus pecados del mundo ¡Lo abandonaron todos!”

Monseñor pidió que seamos verdaderos testigo de Jesús “Pero no lo acompañemos solamente en estos días Santos, especialmente el viernes santo, sino que siempre seamos testigos, pero testigos verdaderos, no como aquellos testigos como Pilato, como Anás, como Caifás, como Barrabás o como Judas que por interés propio lo ha vendido, o como es testigo Pedro que estaba cerca y en el momento crucial no llegó a la altura de dar la cara por su Maestro. Hoy el Señor nos llama por nuestro nombre y nos pregunta ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿Detrás de quién estamos caminando?”

Finalmente, Monseñor Estanislao pidió que no vivamos una Semana Santa de simples rito y tradiciones sino que cuestionemos nuestra vida y nuestro seguimiento a Jesús “Ya comienza la Semana Santa, que no sea solamente una semana santa muy emotiva que vamos a cumplir nuestra tradiciones y costumbres, sino verdaderamente que tengamos la respuesta ¿A quién debemos servir en nuestra Vida?. Estos momentos tan profundos en la vida espiritual que sea un espacio para responder ¿A quién Vale la pena seguir?”.