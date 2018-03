Encuentro Latinoamericano de Comunicación del CELAM fue un tiempo de gracia para Bolivia

Iglesia Viva 23.03.18//El encuentro se realizó del 5 al 9 de marzo en Bogotá, Colombia, del mismo participo el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Comunicación de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), José Rivera, quien a tiempo de compartir la experiencia del encuentro, destacó el tema de “Marketing Religioso”, como “una verdadera herramienta de trabajo, que puede permitir replantear todo el servicio de la Comisión de Comunicación para Bolivia, con esta línea que ha propuesto el Papa Francisco, de no hacer una evangelización autorreferencial, sino de darse el tiempo de salir, de observar, de conocer y dejarse interpelar por esa realidad, salir y hacerse presente en la vida de las personas”.

La reunión tuvo como fin: Exponer y compartir desde el ver, el trabajo y las realidades de cada país, para desde el actuar, construir líneas comunes de pastoral de la comunicación y prensa a nivel de Latinoamérica y El Caribe, fue convocada por el Departamento de Comunicación del Consejo Episcopal Latinoamericano, ellos la llamaron una “Reunión de Presidentes y Ejecutivos de responsables de comunicación y prensa de las Conferencias Episcopales de América Latina y el Caribe, son 22 Conferencias Episcopales, de las cuales asistieron 18 y 4 países por diferentes motivos no enviaron sus representantes”, “un encuentro bastante grande por la asistencia, 41 participantes oficiales además de los organizadores”, resaltó Rivera siendo un último encuentro con estas características se realizó el año 2015.

Rivera destacó que el 80 % de los participantes serian nuevos, entre Obispos y Secretarios, un número menor son las personas que tienen al menos dos periodos de continuidad.

A su vez, reiteró que lo más grato es el compartir experiencias, los espacios de formación entre los que destaca el tema de: “Religión vivida en América Latina” en una sociedad en proceso de secularización que ha estado a cargo del sociólogo, Néstor Dacosta del Uruguay y también el tema de “Marketing Religioso o Marketing Relacional” a cargo del Laico Dominico, P. Carlos Luna de España y otros temas menores de formación han sido “La Espiritualidad del Comunicador y de su compromiso con Jesús” a cargo de Mons. Eusebio Ramos de Puerto Rico y el tema de “La Jornada Mundial de las Comunicaciones con el Mensaje del Papa Francisco”, y por último una investigación realizada por Ari Ramos, (Colombiano que reside en el Vaticano), sobre “La Experiencia de Comunicación y de Aprendizaje en Línea” que surge de experiencias de Bolivia y Guatemala que se ha realizado entre los años 2008 y 2011.

Marketing Religioso

Si bien no se subrayaron algunas conclusiones, en el caso de Bolivia, Rivera destaca el compartir como región bolivariana y señaló de manera importante a Colombia y Venezuela por la situación que están viviendo, sin dejar de lado los demás países. Se está terminando de articular un grupo en WhatsApp y ahí queda el compromiso del intercambio y de llevar adelante iniciativas conjuntas.

A nivel de reflexión de contenido, José destacó el tema de “Marketing Religioso, que es una verdadera herramienta de trabajo, una reflexión muy pertinente que nos puede permitir replantear todo nuestro trabajo con esta línea que ha propuesto el Papa Francisco, de no hacer una evangelización autorreferencial, es decir no presuponer las necesidades de las personas a las cuales llegar, sino de darse el tiempo de salir, de observar, de conocer y dejarse interpelar por esa realidad, la gente ya no va las iglesias. En términos de marketing se analiza el producto, el precio de distribución y sobre todo los puntos de distribución, ya no son los de siempre, la gente iba a las iglesias, ahora ya no va a las iglesias. Entonces hay que salir y hacerse presente en la vida de las personas. Un lenguaje muy cercano a lo que dice Aparecida y a lo que ha subrayado el Papa Francisco, pienso que de esta reflexión nosotros como Bolivia y como Comisión de Comunicación”.

Momentos de gracia

“Son momentos de gracia y es imposible medir los beneficios que representan estos encuentros, son momentos de mucha espiritualidad”, dijo Rivera: “se tuvieron eucaristías y las oraciones todos los días y teníamos un momento de compartir y yo agradezco a Dios de haber dialogado muy cerca con el Obispo de Brasil, Responsable de Comunicación, actualmente Mons. Darsi, una persona muy profunda y serena, en poco tiempo ha podido confiarnos la realidad que viven los Obispos en el Brasil, las preocupaciones actuales y como en esta cercanía con el Espíritu Santo en la oración, ellos están enfrentando eso”.

Algunos de los propósitos que marcaron los participantes, fue el de no dejar pasar mucho tiempo para tomar iniciativas de intercambio y encuentro: “siempre va a haber mas de un tema en común que nos une y hoy en día hay varios acontecimientos mirando adelante por citar: El V Congreso Americano Misionero, oportunidad de encuentro, trabajo conjunto, enriquecimiento, la Jornada Mundial de la juventud, en enero 2019, en Panamá, otra gran oportunidad y así podrías ir numerando los acontecimientos, entonces un momento de gracia, que nos renueva, que nos exige poder mejorar nuestro trabajo y sobre todo la coordinación”, subrayó José Rivera.