Despertemos el respeto y la generosa acogida a la vida

Iglesia Viva 19.03.18//“Que los responsables de la política, de la economía y de los medios de comunicación, hagan todo lo que este dentro de sus posibilidades para promover una cultura respetuosa, siempre protegiendo la vida humana”, alentó el Obispo de Oruro, Monseñor Cristóbal Bialasik, en la Eucaristía de este quito domingo de Cuaresma.

Homilía Jornada por el Día de Nacer

“Ha llegado la hora en que el Hijo de Hombre será glorificado. Toda la existencia humana de Jesús está orientada hacia esta ‘hora’. Es la hora de su muerte, el momento culminante de su vida y de su misión: “Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre”. Pues “para esto ha venido, ha venido para esta hora”.

La hora de Jesús es su muerte en la cruz, su glorificación, porque más allá de la espantosa oscuridad que envolvió la tierra aquel primer Viernes Santo, en la cruz se manifiesta la gloria del Señor: en el Calvario el Crucificado se revela, desde la profundidad del sufrimiento y del rechazo, como el Hijo de Dios elevado sobre el trono de la cruz atrae a todos hacia sí. Por eso Jesús desea ardientemente la llegada de esta hora, la hora de la manifestación de Dios y de la redención de los hombres, la hora de arrojar a las tinieblas al príncipe de este mundo, la hora de restaurar la paz entre Dios y los hombres, Hora de Verdad, Hora de la salvación. El deseo de Jesús se actualiza hoy en el clamor de la Iglesia y de la humanidad por la paz, por la vida, por la Familia, por la reconciliación, por la justicia y la libertad.

En la Cruz Dios establecerá una nueva y definitiva alianza con la humanidad, con toda la creación. Dios quiere hacer la alianza con los hombres, que son creación suya, obra de sus manos, pero una alianza que no es sólo de buena relación, sino de amistad y comunión como la que puede tener un padre con sus hijos .

La alianza de Dios con los hombres tiene lugar en la persona de Jesucristo. Él es la alianza nueva y eterna, completamente diferente a todas las demás, sin término ni fin; es una alianza que nunca caducará. Por la alianza de la cruz, que renovamos en cada Eucaristía, Dios se acerca a nosotros, se adentra en nuestro corazón, pues aquel día, dice nuestro Dios por medio del Profeta Jeremías: “meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo”.

Jesús experimentó la debilidad de la carne , amenazada por la proximidad de su muerte violenta, pero no sucumbió a ella, y así nos enseñó a nosotros cómo tenemos que reaccionar cuando nos veamos probados por el sufrimiento.

El Señor nos invita a no quedar en la superficie, o no ser infecundos; nos invita a morir con él, es decir, a preferirle a Él sobre todas las cosas, pues “el que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se niega a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna… Y el Padre le premiará” .

A pesar, que le costó asumir la muerte en la cruz, Jesús nos demuestra humildad plena. Obedece a Dios Padre. Dice: “que se haga Tu voluntad y no la mía”. La misma actitud tuvo también su Madre, la Virgen María en el día de la Anunciación del Señor. La respuesta que da la Virgen al Ángel: “Aquí está la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho” (Lc 1,38), tiene plena correspondencia con las palabras que su Hijo, como oímos en la Carta a los Hebreos: “Aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad” (Heb 10,7). Esta fue la hora de la Virgen María.

Desde esa hora , ella se ha convertido en la Madre del Salvador de los hombres y mediante su consentimiento pronunciado en la fe ha comenzado a colaborar activamente en la salvación que sólo puede otorgar su Hijo.

San Ireneo dice , “ obedeciendo, se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano”. En el consentimiento de la Virgen, tenemos el modelo de la vocación de la Iglesia y de la fecundidad espiritual de cada cristiano. Por eso, la fiesta de la “Anunciación del Señor” que celebramos dentro de poco, el 25 de marzo, debe llevarnos a encontrar la igualdad entre la Anunciación y las circunstancias en las que transcurre nuestra vida cotidiana.

En el día en que celebramos el inicio de la vida humana de Jesús que vino para darnos su vida divina, celebramos también el Día del niño por nacer. En una realidad y cultura que parece querer olvidar que el derecho a la vida es el primero y más fundamental de los derechos. La solemnidad de la Anunciación nos recuerda que la vida humana es un valor inviolable.

Hoy nos hacemos voz de los que aún no tienen voz. Sin embargo, desde el vientre de su madre nos gritan: “Así como tú, yo también tengo derecho a vivir”. Por ello les pido a todos: defienden el valor sagrado de la vida, desde la concepción hasta el último suspiro con la muerte natural. Junto con los Niños por Nacer todos digamos con fuerte voz: “Así como tú, yo también tengo derecho a vivir”.

Hoy día hay tendencias ideológicas que tratan de anestesiar la conciencia humana, motivando que el aborto es proteger la vida de la madre. Dan argumentos que quieren dar paradójicamente la impresión de libertad, de derechos, de humanidad, hasta con un pretendido aire científico, pero que son argumentos tramposos que concluyen siempre con la muerte de un inocente.

La verdad es distinta: cada persona humana desde la concepción es una, única e irrepetible. Cada ser humano es alguien eternamente ideado y eternamente elegido por Dios; alguien llamado y conocido por su propio nombre.

Esta es la maravillosa experiencia que Dios le revela al profeta Jeremías en el relato de su vocación : “Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré” (Jer 1, 5). Es también la impresionante y bella realidad que experimenta y nos transmite el Salmista: “Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras; conocías hasta el fondo mi alma (Sal. 139, 13-14).

Cada persona humana desde la concepción, tiene un valor incomparable, porque en cualquier fase o condición de su vida, resplandece un reflejo de la misma realidad de Dios .

Somos su imagen y semejanza (ver Gn 1, 26-27), hemos sido creados por Él y para Él. Sólo Dios es Autor y Señor de la Vida y ninguno de nosotros puede usurpar poder sobre ella. El mandamiento “No Matarás”, mantiene toda su validez y vigencia.

El Papa Juan Pablo II en una reflexión nos decía : “respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana, en particular a la naciente. Sólo siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad”.

Por tanto, como un acto concreto de conversión que nos ayude a vivir la Cuaresma fructuosamente, fijemos nuestra mirada en el “Niño por Nacer”, el más pequeño e indefenso integrante de nuestra sociedad, el más pobre entre los pobres, porque ni voz tiene para defenderse. Fijemos nuestra mirada de amor solidario por él y defendamos su derecho sagrado e inviolable a la vida. Su vida tiene que ver con mi vida. Su vida tiene que ver con mi salvación eterna. Mi cobardía y mi silencio cómplice de hoy, pueden llevarme el día de mañana cuando aparecemos ante el Juicio de Dios, a que el Señor pregunte también a mí como a Caín: “¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra” (Gn 4, 10).

Que los responsables de la política, de la economía y de los medios de comunicación social hagan todo cuanto esté dentro de sus posibilidades, para promover una cultura respetuosa, siempre protegiendo la vida humana. Que todos, por grande o pequeña que sea nuestra responsabilidad, seamos valientes en nuestra hora de rechazar cualquier intento por legalizar el crimen del aborto en Bolivia y despertemos en los demás, especialmente en los jóvenes y en los esposos, el respeto y la generosa acogida de toda vida humana naciente, viendo en el fruto del vientre materno la admirable obra del Creador.

A la Virgen María, que acogió en su seno a Aquel que es la Vida misma, Jesucristo, nuestro Señor, encomendamos la oración y el empeño en favor de la vida naciente. Amén.