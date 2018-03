Delegación de Tréveris afirma su fidelidad con la Creación

Iglesia Viva 12.03.18//Mons. Stephan Ackermann, Obispo de la Diócesis de Tréveris Alemania, habla de la importancia de dar a conocer y hacer vida la Encíclica “Laudato Sí” del Papa Francisco, tras su visita a Bolivia del 25 de febrero al 4 de marzo del presente año, 2018, junto a una delegación conformada por representantes políticos de Alemania.

En la entrevista para la revista Bolivia Misionera, Mons. Ackerman responde la pregunta de Dominik Holl: A la delegación que le acompañaba pertenecieron también políticos, sobre todo del área medio ambiente. ¿Porque viajaron ellos con usted, y cuál era el motivo?

Me parece bien que nuestra delegación no era meramente una delegación eclesial, sino tenían también representantes de la política. Estoy muy agradecido que participaba el secretario de estado Sr. Dr. Thomas Griese y los parlamentarios, especialmente del sector del medio ambiente, nutrición, agricultura, y también los que llevan responsabilidad en el sector Europa y asuntos de Un-Mundo. Esto tiene que ver con los lineamientos de la Hermandad, firmados y asumidos en el encuentro del año 2010, de tener responsabilidad para este nuestro mundo y para la creación. Y tanto las Diócesis en Bolivia como también nosotros nos comprometemos en ello. Esto no lo hacemos para nosotros, sino por el bien común. Realizamos un aporte a la sociedad, y por eso me parece bien que los políticos se dan cuenta de ello y pueden hacer sus preguntas desde su punto de vista o recibir incentivos para su trabajo diario. Todo ello se ofrece también a través de la Encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco, cuando se publicó dicha Encíclica se notaba bien que fue acogido sumamente bien por encima de límites de religiones y de cosmovisiones, también en el área de la política internacional. Lo sé de una visita que hice a las Naciones Unidas en el tiempo de su publicación, según mi opinión debemos proliferar con esta prenda porque se trata realmente de nuestra responsabilidad por los dones que nos confía Dios.

Traducción: Hermann Stoffel