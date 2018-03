Todo listo para el Pre-Sínodo juvenil y JMJ Diocesana de marzo 2018

Iglesia Viva 09.03.18//vaticannews.va//Entrevista a José Luís Lacunza, Cardenal y actual Obispo de la Diócesis de David en Panamá, quien explica cómo van a vivir el pre-sínodo de los jóvenes del 19 al 24 de marzo y la preparación de la JMJ Diocesana del 25 de marzo

Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano

La Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará a nivel diocesano el próximo 25 de marzo, Domingo de Ramos, será un “trampolín” para la JMJ Panamá 2019 que servirá “para calentar motores, animar a desanimados y pinchar un poquito el gusto y las ganas de la gente para que se sientan involucrados en la próxima Jornada Internacional de Panamá” – informa su Eminencia José Luís Lacunza – concretizando que “el objetivo es ese: la JMJ del 2019”.

Y es por ello que en esta ocasión, la JMJ Diocesana “va a enfocarse en esa línea y va a tener como eslogan y como motivaciones lo que tiene que ver con la JMJ del 2019” explica el actual Obispo de la Diócesis de David.

Pre- Sínodo con los jóvenes para obtener material

Sin embargo, días previos a esta JMJ Diocesana, tendrá lugar el pre-sínodo de los jóvenes que se celebrará del 19 al 24 de marzo en Roma. Un encuentro en el que participarán más de 300 jóvenes de todo el mundo, de quienes se espera “que traigan el material” para después poder “retomar otra vez lo que va a ser la preparación del sínodo” asegura Lacunza.

Un pre-sínodo en el que también participará – adelanta el Cardenal Lacunza – Monseñor Manuel Ochogavía, Obispo de Colón y encargado de la Pastoral Juvenil, y lo hará como Delegado de los Obispos, ya que él será “el representante en el Sínodo” afirma.

La mirada puesta en la JMJ Panamá 2019

De cara a la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, el Obispo de David expresa su cercanía hacia los jóvenes: “les esperamos a todos con los brazos muy abiertos, con muchas ganas y mucha expectativa” y espera “no defraudarles” y que se sientan “bien acogidos” ya que se están preparando “con mucho interés” en todas las Diócesis.

“Si no buscamos que el joven a través de la JMJ se encuentre con cristo” – narra Lacunza – “entonces se queda en un turismo religioso que no nos sirve para nada” asegurando que para eso no vale la pena invertir: “si invertimos en ganas, dinero y esfuerzo es para abrir caminos para que los jóvenes se encuentren con Cristo”.

Por último espera que “todo ese esfuerzo humano acompañado de la gracia de Dios y la presencia de María produzca muchos frutos evangélicos” ya que ese es – dice el Cardenal español – el objetivo del Sínodo. Y antes de despedirse, recuerda a todos los jóvenes que les esperan en Panamá “del 22 al 27 de enero de 2019”.