Mons. Scarpellini: Puede haber diversidad, pero el espíritu y el deseo debe ser el unir esfuerzos para construir una ciudad más digna para todos

Iglesia Viva 06.03.18//En la misa de TE DEUM por el 33 aniversario de la ciudad de El Alto, que se celebra este 6 de marzo, Mons. Eugenio Scarpellini, Obispo de esta Diócesis, pidió unir esfuerzos en favor de los más desfavorecidos y no permitir decisiones o posturas influenciadas por la ideología política o partidaria.

Mensaje del 6 de marzo de 2018

Del santo Evangelio según san Mateo 7, 21.24-27

«No todo el que me diga: “Señor, Señor”, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. «Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y embistieron contra aquella casa; pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina».

Mensaje

Señora Licenciada Soledad Chapetón, Alcaldesa de El Alto, Honorables Concejales, Autoridades Militares y policiales, Autoridades Vecinales, y vecinos presentes.

Estamos celebrando el 33 Aniversario de nuestra ciudad. Celebrar es recuperar nuestras raíces y nuestros proyectos, es mirar nuestra realidad, adonde hemos llegado para recobrar fuerza y ahínco hacia el futuro, porque la construcción de esta ciudad está en las manos de todos y cada uno de nosotros.

Todos nosotros queremos construir la casa común para vivir juntos.

El Evangelio que acabamos de escuchar se sitúa en un momento particular de la vida de Jesús. Al inicio de su vida apostólica cosecha indudables éxitos. Su fama se extiende por toda Judea y las regiones limítrofes: las muchedumbres le siguen porque ven sus milagros y escuchan su predicación. Hay gente que lo quieren proclamar Mesías libertador, pero Jesús profetiza futuros momentos de prueba y de persecución. Sabe que seguirle comportará un grave riesgo personal y una opción radical. No habrá espacio para los oportunistas o para quienes buscan un favor de conveniencia. Para Él, lo importante es anunciar y hacer presente el Reino del Padre, reino de justicia y de paz, esperanza para todos y de manera especial para los pobres.

Por eso dice que este reino se debe construir como una casa sobre roca que puede aguantar todas las inclemencias del tiempo, evitando la tentación de los más fácil, es decir construir la casa sobre arena, insegura y destinada a derrumbarse.

Como no leer en transparencia nuestra situación y el caminar en nuestra ciudad.

Es fácil buscar caminos fáciles o enrolarse tras líderes que ofrecen logros inmediatos y recompensas seguras; Pero estos se desmoronan rápidamente frente a las dificultades serias, a los desafíos fuertes que plantea nuestra ciudad: la carencia de estructuras, de manera especial, en los barrios periféricos, la violencia en los barrios que encuentran su cultivo en las pandillas juveniles, las bandas delincuenciales, los bares clandestinos y los prostíbulos que dañan a toda la población, pero, de manera especial, a los jóvenes. La lista podría ser larga.

Pero quiero detenerme sobre una actitud que está frenando el desarrollo de nuestra ciudad: es el tema de la fragmentación y de la división: Es lo que he podido ver en dos años de visita pastoral a todas las parroquias de El Alto donde me he encontrado con instituciones públicas, privadas y eclesiales, con jóvenes, niños familias y adultos, dirigentes y gente de base. Fragmentación y división frente a las cuales el mismo Jesús lanza un monito fuerte: “Un Reino dividido en sí mismo cae y va en ruina”.

Llama la atención la presencia de tres federaciones de juntas vecinales, cada una reclamando el derecho de representación de la ciudadanía; en los barrios es frecuente la división en los representantes locales; en los colegios hay pugna entre padres de familias; hay pugna entre competencias, responsabilidades y obligaciones de la Alcaldía, la Gobernación y el Estado en los servicios dados a la ciudadanos. Repito acá las palabras de Jesús: “Un Reino dividido en sí mismo cae y va en ruina”.

Para construir una casa, una ciudad sobre roca, hay que cavar hondo, ir a las raíces de las situaciones y problemas. Muchas veces estos abarcan áreas económicas, políticas, pero también sociales, culturales y éticos.

Nuestra ciudad debe crecer y construirse como una casa. Y la casa se construye juntos y no cada uno por su lado. Construir aquí significa favorecer el crecimiento, superar la división y el enfrentamiento, buscar la unidad, implementar la cultura del diálogo. Papa Juan 23, el Papa de la paz, decía: “busquen lo que les une y no lo que les divide”. Y el Papa Francisco nos dijo acá en Bolivia: “Diálogo, es indispensable. Construir puente y no muros”. Puede haber diversidad, pero el espíritu y el deseo debe ser el unir esfuerzos para construir una ciudad más digna para todos, una sociedad con oportunidades donde la atención privilegiada es para quienes viven en condiciones desfavorables.

No permitamos que nuestras decisiones y posturas estén influenciadas por la ideología política o partidaria, “esta termina mal, porque la ideología cierra el corazón, la ideología no asume al pueblo sino que se impone al pueblo” (cfr. Papa Francisco)

En cambio la libertad del espíritu logra consensos porque sabe escuchar, sabe atender, sabe ir al encuentro del otro y sus necesidades. Es porque la libertad del espíritu da la primacía a la persona humana, a su dignidad, al bienestar integral, prioriza a las familias como base de la sociedad, atiende a niños y jóvenes porque son el futuro de nuestra sociedad.

En este aniversario, pido al Señor la sabiduría de la mente y del corazón para todos nosotros, autoridades, representantes de la sociedad civil y ciudadanos en general: Desde donde estemos, desde la responsabilidad que se nos encomienda, sepamos construir una sociedad a partir de los grande principios y valores de la persona humana, de su dignidad, de la vida, de la fraternidad y de la solidaridad.