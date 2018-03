Agentes de Pastoral expresaron, ante el Señor, su compromiso de servicio este 2018

Iglesia Viva 06.03.18//iglesiacbba.org//El pasado domingo, en la Catedral de San Sebastián, los Agentes de Pastoral de la Arquidiócesis de Cochabamba vivieron la Celebración Eucarística de envío.

Desde las 14:30, parroquias, movimientos, asociaciones, comunidades religiosas, fueron llegando a la Catedral para participar de la Celebración Eucarística de envío de Agentes de Pastoral que realizan su misión en la Arquidiócesis.

La celebración inició a horas 15:30, presidida por Mons. Oscar Aparicio, Arzobispo de Cochabamba y concelebrada por el Vicario de Pastoral, P. Milton Claure y más de una decena de sacerdotes entre párrocos y vicarios que llegaron junto a sus comunidades parroquiales, conformadas por distintos grupos, destacando la mayor participación de catequistas.

El Arzobispo recordó que todos somos la Iglesia, piedras vivas que por Jesucristo fuimos levantados en tres días, para llevar el Reino de Dios a todas las personas “Si somos discípulos, eternamente seremos discípulos del Señor. Y si somos misioneros, llevamos un contenido fundamental y especifico que es nuestro Señor que lo anunciamos a los demás. Por eso somos discípulos misioneros, por eso tenemos un apostolado”. Invitándoles además a ser valientes y no dejar de llevar con alegría al Señor, frente a las dificultades que el mundo nos muestra: “Les he dicho algo al inicio, me ha gustado ver la alegría en muchos de ustedes. Y esta tiene que ser la tónica. Anunciamos algo que nos entusiasma. Vivimos algo que nos llega al corazón. Anunciamos a Cristo que pasado por la cruz, pero que vive, que ha resucitado. Esta es nuestra esperanza, a esto es que estamos caminando y por esto vivimos y a esto lo queremos también compartir. Porque hay muchísimos hermanos nuestros aquí en Cochabamba, que viven de la desesperanza, de la desolación, del desamor, del odio, de la venganza, son fruto también de la violencia, de una u otra manera”.

Un matiz importante fue alegría de los congregados al celebrar la Santa Misa. Concluyendo la oración post comunión se realizó el compromiso de servicio a la Iglesia de Cochabamba. Primeramente el Vicario de Pastoral presentó a los agentes de pastoral, posteriormente se realizó la renovación de las promesas bautismales, teniendo como signo una vela que fue encendida del Cirio Pascual. Luego el Arzobispo realizó una oración de envío, encomendando al señor la vida de cada uno de los agentes de Pastoral.

Un hecho a destacar, en la Celebración Eucarística, fue el ofertorio, donde las parroquias elaboraron paquetes para los hermanos damnificados por los desastres naturales.