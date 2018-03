“Una libertad de expresión mal entendida no puede justificar la ofensa y  la falta de respeto”, Mons. Cristóbal en la misa de desagravio a la Virgen del Socavón

Fotos: Rene Cueto

Iglesia Viva 01.03.18//“Hemos venido a los pies de la mamita para pedir desagravio por las ofensas que nuestra Madre y su Hijo han recibido”, comenzó diciendo Mons. Cristobal Bialasik Obispo de la Diócesis de Oruro en la Eucaristía de Desagravio a la Virgen del Socavón, que se llevó adelante este 1 de marzo, con la participación de cientos de fieles devotos, con motivo de buscar la reparación por la ofensa que se cometió con la pintura que muestra la imagen de la Virgen en ropa interior.

El acto inició con una masiva peregrinación que llegó al atrio del Santuario de la Virgen del Socavón, donde se realizó la misa de desagravio. En la oportunidad, Mons. Bialasik, dijo que el motivo de la Eucaristía es pedir perdón por las ofensas contra la madre y el hijo de Dios y expresar el amor de los orureños y orureñas por su madre, María: “El motivo de la celebración es el deseo de desagraviar a la Virgen María, nuestra madre, bajo la advocación de Nuestra Señora del Socavón por las ofensas blasfemas que se han hecho días atrás”.

“Una libertad de expresión mal entendida no puede justificar esta falta, esta ofensa, esta falta del debido respeto a los demás y particularmente a la santidad de la Madre de Dios”, señaló a tiempo de expresar el dolor y sufrimiento que causo este acto de ofensa, “es verdad que esta ofensa no disminuye la gloria de la Virgen María”, remarcó a tiempo que lamento que se den las corrientes “laicistas” que generan una “cristianofobia”: “hoy día se quiere destruir la cultura cristiana a pesar que la misma nos ofrece hermosos valores para la construcción de una sociedad solidaria, llena de esperanza, con vocación de unidad en el respeto a las propias identidades. Lamentablemente el mundo laicista rechaza a Dios y este mundo laicista enseña que Dios no existe y esta farsa, esta mentira tenemos que rechazar hoy y siempre”, dijo.

A su vez pidió perdón a Dios “por aquellos que mataron e hirieron a nuestras hermanas y hermanas durante el carnaval, los que insultaron a Dios y a la Virgen María, insultaron también a l pueblo de Oruro, mineros y bailarines decimos “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”.

El obispo invitó a seguir el testimonio de la Virgen y no dejarse vencer por el miedo, la desesperanza y la indiferencia: “el testimonio de la Virgen nos indica que podemos vencer el miedo con la fe, el cansancio con la esperanza cristiana y la indiferencia con amor, superando nuestros deseos desordenados y siguiendo a Cristo que es camino, la verdad y la vida”.

Animó a superar el relativismo y valorar lo verdadero y las virtudes, recordó que la lluvia es signo de la purificación del pecado y pidió ser conscientes del amor de María para con todos.

Asimismo exhortó a llevar una vida sin pecado, llena de devoción, amor y crecer en el respeto entre todos para vivir en paz.

Finalmente a viva voz todos los asistentes dijeron: “¡Viva María, Madre de Dios y Madre Nuestra!.