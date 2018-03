Solidaridad Salesiana desde España para Bolivia

Iglesia Viva 01.03.18//Dpto. de comunciación salesiana//Las ONGs “Solidaridad Don Bosco” y “Jóvenes en desarrollo”, están actualmente en un proceso de unificación de trabajo. Su visita a los salesianos de Bolivia, mediante Francisco Javier Medina, Técnico de la ONG Solidaridad Don Bosco, futura ONG unificada de España, tiene la finalidad de ir avanzando en la colaboración de nuevos proyectos de cooperación internacional con la Oficina de Proyectos (OFPROBOL) de la Inspectoría de Bolivia.

En Bolivia trabajan sobre tres líneas de trabajo relacionadas con el crecimiento en la calidad educativa con la red de Escuelas Populares Don Bosco (EPDB); fortalecimiento de la formación técnica de Kami y material de innovación y desarrollo aplicado al tema educativo sobre todo en líneas que ya están en marcha entre las EPDB y la empresa JALASOFT.

El objetivo de la unión ONGs en España es ganar unión a la sociedad española y al resto de las entidades públicas y privadas y contraparte nuestra en el resto de países. Es ganar unidad, visión y fortaleza.

Para la ONG española Bolivia, es vista como socio local ya que tiene un desarrollo y un grupo de personas que complementan lo que hace la financiadora europea. Tiene un grupo con un muy buen enfoque, con una enorme capacidad de trabajo y con una perspectiva de lo que es la cooperación al desarrollo en la que el protagonismo no lo tenemos las entidades europeas sino que las personas locales.

No nos cansemos en que el protagonismo y el trabajo con los jóvenes, por los jóvenes, sea lo que dirija el trabajo de todos los que estamos al servicio de las obras de la Congregación Salesiana, añadió el representante de la ONG española.

“La Congregación somos hijos de soñadores y que no dejemos de pensar nunca que un mundo mejor es posible. Sueño que la población de Bolivia pueda disfrutar del 100% de sus derechos, que no haya ningún derecho que no esté garantizado para ninguna de las personas sean estas hombres, mujeres, niños, jóvenes o ancianos. Que todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos 100% como personas y que no nos falte la posibilidad de desarrollarnos y crecer en nuestra vida”, expresó Medina.