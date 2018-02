La fe exige mucho más que palabras bonitas

Iglesia Viva 26.2.2018. Asegura Mons. Jesús Pérez, Arzobispo Emérito de Sucre, en su mensaje dominical en sintonía con la liturgia del domingo.

“En este segundo domingo de cuaresma, llamado domingo de Transfiguración, se nos llama a ir transfigurándonos, o sea, a vivir como hijos de Dios, pues lo somos, como dice el evangelista Juan. Acostumbrados a decir palabras bonitas y corteses y a no cumplirlas: por si acaso se puede decir de nosotros que escuchamos la Palabra de Dios, pero luego nos olvidamos de ella y no la ponemos en práctica”, escribe el Obispo.

ACOSTUMBRADOS A DECIR PALABRAS BONITAS

Hace 12 días iniciamos el tiempo fuerte que nos conduce a la Pascua: Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Él con su ejemplo de los 40 días vividos en el desierto, nos estimula a todos sus seguidores a vivir este tiempo de gracia y salvación que es la cuaresma. Sí, todo es gracia, para quien se deja llevar por las palabras de Él: “Conviértanse y crean en el Evangelio”. La cuaresma, como decía el domingo pasado, es un gimnasio auténtico para todos. Mucho más aún será la cuaresma, vivir la plenitud de hijos de Dios, si nos dejamos santificar por Él.

El primer domingo de cuaresma se nos presentó al Jesús humano, sujeto a la tentación, pero saliendo vencedor de ella y, al mismo tiempo, se nos invitaba a todos a vernos dentro de este mundo pecador y corrupto. Hoy nos propone contemplar al Jesús en su divinidad. Jesús es Dios y hombre, tremendo misterio. En la montaña, Jesús se muestra en la grandeza de su divinidad, mientras oraba con Pedro, Santiago y Juan. Con esta acción de la Transfiguración, Jesús quiso fortalecer la fe de sus discípulos, confundidos por el anuncio que hizo de la necesidad que pasara por la muerte. Esto mismo quiere hacer la Liturgia en la cuaresma: nos recuerda que la tentación es parte de nuestra vida, pero como hijos de Dios estamos llamados a la gloria de la resurrección. Esto será una realidad si es que vencemos al diablo como hizo Jesús.

A veces, de labios de quienes acaban de perder a un ser querido, se oyen expresiones como estas: “El Señor se lo llevó”. “Dios lo quiso así”. Emociona escuchar manifestaciones de fe, pero al mismo tiempo suele surgir una especie de temor, entremezcladas con rebeldía, en lo profundo de nuestro ser: ¿Y si Dios me pide ahora lo mismo en mi familia? Tranquilos, Dios no va a pedir esto a nadie. Según los entendidos en la Sagrada Escritura, esta petición de Dios a Abraham era una condenación del ofrecimiento de los sacrificios humanos. El filicidio está proscrito definitivamente. Dios nos pide otra cosa. “Este es mi Hijo, escúchelo”.

En este segundo domingo de cuaresma, llamado domingo de Transfiguración, se nos llama a ir transfigurándonos, o sea, a vivir como hijos de Dios, pues lo somos, como dice el evangelista Juan. Acostumbrados a decir palabras bonitas y corteses y a no cumplirlas: por si acaso se puede decir de nosotros que escuchamos la Palabra de Dios, pero luego nos olvidamos de ella y no la ponemos en práctica. El Padre nos vuelve a recordar a todos: “Este es mi hijo escúchelo”. La Palabra, hay que ponerla por obra. Qué hermoso es escuchar la Palabra que Dios nos dirige- Pero no basta escuchar. Jesús nos dice: “no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple mis mandamientos”. Cuando cumplimos la Palabra, ella nos purifica y nos va haciendo semejantes a Cristo, el primer cumplidor de la voluntad del Padre. En la cuaresma se nos invita a tomar la determinación de cumplir fielmente la voluntad del Señor.

Sucre, 25 de febrero de 2018. Fray Jesús Pérez Rodríguez, O.F.M. Arzobispo emérito de Sucre.