Eucaristía de envió a los catequistas de los cursos de formación de líderes y agentes de pastoral

Iglesia Viva 27.02.18//El curso de formación de catequistas que inicio la pasada semana en la Vicaria de Pastoral concluyo el domingo 25 de febrero en la Eucaristía central de la Catedral Metropolitana de Sucre con el mensaje de envió del Arzobispo, Mons. Jesús Juárez.

“Organizamos estos cursos de formación en el liderazgo católico para que ustedes jóvenes sean excelentes catequistas y preparen la primera comunión, confirmación y que no acabe así su trabajo también prepararles para el camino que posteriormente emprenderán de acuerdo a la voluntad de Dios, sea el camino de la vida religiosa o laicos comprometidos con la iglesia y que sus hogares sean un campo fértil donde el señor siembre la vocación en el corazón de sus hijos.

Gracias a todos los que preparan estos eventos y sean perseverantes, no se cansen, el cansancio por anunciar el evangelio no tiene cabida en un corazón que cree y vive el Evangelio, anunciar este gran misterio no nos debe cansar sino dar mucha alegría”. Mons. Jesús Juárez, Arzobispo de Sucre

“A lo largo de la semana con los temas de los métodos el ver, juzgar y actuar, el sentido de la identidad del compromiso de la misión, la meditación, la doctrina social, la importancia de la preparación de la catequesis, cada uno de ellos no solo fueron enviados a sus parroquias para dar la catequesis, sino deben ir pensando en el futuro de los jóvenes de tal forma que ellos también se conviertan en futuros catequistas”, expresó David Solamayo, Responsable del CEFLAS JUAN PABLO II SUCRE.

Despacho: CENACOM