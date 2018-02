Pidamos perdón a Dios por nuestros propios pecados y por el agravio que ha sufrido nuestra Madre

Iglesia Viva 26.2.2018. Ha sido el pedido de Mons. Cristóbal Bialasik, Obispo de Oruro, durante la homilía del segundo Domingo de Cuaresma. El Obispo ha manifestado el dolor del pueblo devoto de Oruro por un dibujo ofensivo que muestra a la Virgen del Socavón en ropa interior y el cirio al revés. Sin embargo, ha asegurado que como cristianos católicos debemos perdonar las ofensas.

Los sacerdotes de Oruro estuvimos en retiro esta semana en Cochabamba. Pensamos que el verdadero cambio comienza en el interior de cada uno. Este domingo de transfiguración nos invita a este cambio de vida en este tiempo de Cuaresma.

Este cambio interior es necesario para que después podamos cambiar la realidad de nuestras familias y de nuestro pueblo.

En el Evangelio, San Pedro expresa la alegría de estar cerca de Dios. Hoy más que nunca debemos escuchar a Dios, en un mundo materialista y hedonista. Busquemos todos esa presencia de Dios.

Quiero compartir esos momentos de renovación espiritual que hemos vivido los sacerdotes de Oruro.

Esta semana, nuestra Madre la Virgen María del Socavón ha sufrido una fuerte ofensa. La supuesta pintora ha presentado a nuestra Madre de modo ofensivo e indecente. Una verdadera obra artística debe elevar nuestro espíritu y acercarnos a Dios.

En este cuadro, la pintora puso el cirio al revés, es un signo demoniaco. Distorsiona el mensaje central de la imagen de la Virgen del Socavón, niega que Cristo sea la luz de la humanidad. Es justamente lo que quiere el demonio, de poner el mundo al revés. Todo esto es una ofensa contra Dios, contra su Madre que también es nuestra Madre, contra la población de Oruro, contra todos los que participan en la peregrinación.

Como Obispo apoyo recibiendo a los conjuntos folclóricos y veo que llegan al Santuario en su mayoría sanos, los que toman son algunos que tienen otra mentalidad. Durante los últimos años se ha trabajado mucho para cortar el alcoholismo en nuestra tierra orureña, es difícil, pero se está avanzando. Es un trabajo duro y es necesario seguir uniendo fuerzas para purificar nuestro carnaval del alcohol.

Este cuadro no aporta a este esfuerzo, constituye un insulto a la humanidad, porque el Carnaval Religioso de Oruro está reconocido internacionalmente como patrimonio de fe.

Sin embargo, a pesar de todo esto, nosotros somos cristianos católicos y tenemos que perdonar, esa es la actitud de los cristianos. Es el mensaje que el Señor nos enseña en este tiempo de Cuaresma. No somos una religión que corta cabezas. Si queremos recibir perdón, también tenemos que perdonar.

Por otro lado hay que reconocer que cada pecado cometido deja un dolor. Hay que confesarse aunque esto no quita la pena del pecado. Por eso la Iglesia Católica promueve las indulgencias. Como Iglesia Católica estamos haciendo actos de desagravio por esta ofensa.

Pidamos perdón a nuestra Madre por nuestros propios pecados, pero también por este agravio.

Comencemos por nosotros mismos, pongámonos de rodillas y pidamos perdón a Dios.