Al pueblo de Bolivia Jesús le dice: Estoy contigo

Iglesia Viva 26.02.18//” Al Pueblo boliviano, hoy dividido, que tiene tantas posibilidades, tantas bendiciones, pero que no acaba de encontrar el camino del progreso y de la justicia para todos le dice Jesús con su Palabra de este Domingo: estoy contigo. Camino contigo, también en el sufrimiento. Aunque a veces no me veas. Puedes tener esperanza”, aseguró Mons. Aurelio Pesoa, Secretario General de la CEB al celebrar la eucaristía de este domingo desde La Basílica Menor de San Francisco en la ciudad de La Paz.

TRANSFIGURADOS CON CRISTO

Segundo domingo de Cuaresma, Ciclo B

24 de febrero de 2018

Este domingo segundo de Cuaresma, la liturgia de la Palabra comienza con un pasaje de los más intensos y conmovedores de la historia de la salvación, el relato dramático de la prueba de fe y de amor que Dios le pone a Abrahám: “Toma a tu hijo, tu único hijo al que amas, ve al territorio de Moria y ofrécelo en holocausto sobre un monte que yo te indicaré”.

1.-Abrahám fue puesto a prueba en su fe en el Monte Moria, de una forma sorprendente y dolorosa: Dios le pidió la ofrenda de su hijo en sacrificio. Abrahám, aunque sin entender nada, creyó y obedeció. Al final aquel acto de obediencia y de fe pura le supuso la bendición de Dios.

Hay muchas situaciones en nuestra vida en que tenemos que escalar el monte de la prueba de la fe. Situaciones difíciles, dolorosas, que ponen a prueba nuestra fe: enfermedades que se presentan, sufrimientos que nos llegan; actualmente tantas familias en Bolivia están sufriendo por las inundaciones y han tenido que abandonar sus hogares, sufrir pérdidas materiales e incluso de vidas humanas. Cuando llega la prueba es fácil renegar de Dios y perder la fe. Pero el ejemplo de Abraham invita a creer, también en las situaciones difíciles y ante circunstancias que no entendemos.

Subamos a nuestro personal monte de fe y obediencia y, seguro, encontraremos, como Abrahám, el consuelo y la bendición.

2.-Hubo otro monte en la historia, de la Salvación, que puso fuertemente a prueba la fe de los discípulos de Jesús: el monte calvario. En él sucedió algo más radical y definitivo que en el monte Moria: Dios entregó a su Hijo. Él sí le dejó morir. La obediencia y el amor del Hijo fue probada hasta el extremo y fue demostrada también hasta el fin.

En el Calvario, como afirma la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, “Dios no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros”. Por tanto, estamos seguros de que se nos dará todo con El porque nos demostró su amor. Dios nos demostró su amor sufriendo por nosotros. Estamos seguros de su amor, aunque tengamos que pasar por las pruebas y por la noche del dolor.

En los momentos difíciles de la vida, subamos al monte de nuestro calvario y aprendamos a sufrir con Cristo, por amor y en obediencia.

3.- La Palabra de este Domingo nos presenta, además, un tercer monte en el que sucedió algo muy diferente: el Monte Tabor. Justamente allí Jesús ofreció a sus tres discípulos escogidos, Pedro, Santiago y Juan, una ayuda para su fe. Quiso que le contemplasen en su divinidad, que le viesen como Dios. Que contemplasen algo inaudito, una hermosura inenarrable, casi el cielo en la tierra. Le vieron, en una visión, resplandeciente y, junto a Él, dos figuras claves del Antiguo Testamento: Moisés, representante de la Alianza y la ley y Elías, representante de los profetas.

Los discípulos actuaron como testigos de que Jesús era el Hijo de Dios. Qué importante fue para los discípulos esta visión, esta ayuda para su fe, para poder pasar después por la prueba de ver al Hijo de Dios despreciado, abandonado, maltratado, crucificado y muerto en la cruz.

4.-Qué importante es vivir con fe las pruebas y sufrimientos de la existencia. Qué importante vivir la cuaresma, que es tiempo de oración, ayuno y limosna, pero para llegar a vivir una vida en la que Dios sea el valor primero, el amor primero, el que vale la pena de veras. Todas las privaciones cuaresmales las vivimos por amor a Cristo y para llegar a amarle más.

La transfiguración de Cristo, lo que sucedió en el Monte Tabor nos da esperanza en medio de nuestras situaciones de sufrimiento. Al Pueblo de Bolivia, un pueblo acostumbrado al sufrimiento, a la prueba, a subir el monte del dolor. Al Pueblo boliviano, hoy dividido, que tiene tantas posibilidades, tantas bendiciones, pero que no acaba de encontrar el camino del progreso y de la justicia para todos le dice Jesús con su Palabra de este Domingo: estoy contigo. Camino contigo, también en el sufrimiento. Aunque a veces no me veas. Puedes tener esperanza.

A todos aquellos creyentes en Cristo que por seguirle a Él y ser coherentes con su fe tienen que pasar sacrificios y sufrimientos, persecuciones, descalificaciones, calumnias, insultos y tantas dificultades. Jesús transfigurado les dice este Domingo: ánimo, yo he vencido y ustedes también vencerán y estarán conmigo transfigurados.

Hermano: contempla a Cristo transfigurado, siente su consuelo, el consuelo del cielo y sigue caminando con valentía, con fe y esperanza. Vivamos una fructuosa cuaresma que prepare nuestro corazón para la Pascua. Amén.