Mons. Ricardo Centellas: Hay que respetar lo que el pueblo dijo el 21 de Febrero, si no se respeta estamos a un paso de la dictadura

Iglesia Viva 22.02.18//Tras un día de manifestaciones, bloqueos y movilizaciones en el país, el Presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Mons. Ricardo Centellas, reiteró la postura de la Iglesia Católica por la defensa de la democracia y el respeto al voto del pueblo que dijo “NO” a la modificación de la Constitución Política del Estado para una nueva repostulación del Presidente y Vicepresidente en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

“Lo fundamental es escuchar al pueblo, trabajar para el pueblo y no para servirse del pueblo y eso es hacer democracia”, expresó la autoridad eclesial a tiempo de recordar el carácter vinculante del referéndum y pedir que se respete el voto del pueblo para no caer en dictadura: “Si escuchamos al pueblo hay que respetar lo que el pueblo dijo el 21 de febrero, mucho más cuando es un pronunciamiento constitucional, este gobierno hizo un referéndum de carácter vinculatorio, por lo tanto lo mínimo que se puede hacer democráticamente en Bolivia es respetar el 21 de febrero, teniendo en cuenta que si no se respeta el 21 de febrero estamos a un paso de una dictadura y de ir contra de todo lo jurídico e institucional que tiene Bolivia”.

Respetar el referéndum del 21 F

“Que el trabajo por el desarrollo de Bolivia sea una cuestión estructural y que no responda a grupos y emociones superficiales”, pidió el Obispo.

Haciendo referencia a las manifestaciones en contra y a favor de la repostulación, Mons. Centellas aseguró que es indudable tener distintas posiciones y que “nunca vamos a pensar lo mismo” sin embargo reiteró la importancia de aprender a respetar las reglas del juego: “A partir de la Constitución intentamos caminar juntos en Bolivia, teniendo en cuenta que somos distintos, así es Bolivia. Hay una expresión Constitucional, hay un referéndum, hay algo jurídico que nos permite orientarnos y la orientación es clara, es respetar el 21F”.