El Papa: ¡Jóvenes no teman! Dios nos llama por nuestro nombre

Mensaje del Papa Francisco para la XXXIII Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará a nivel diocesano el próximo 25 de marzo, y que es un paso más en el proceso de preparación a la Jornada Internacional de Panamá en el 2019.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano

“Queridos jóvenes: el Señor, la Iglesia, el mundo, esperan también su respuesta a esa llamada única que cada uno recibe en esta vida. A medida que se aproxima la JMJ de Panamá, los invito a prepararse para nuestra cita con la alegría y el entusiasmo de quien quiere ser partícipe de una gran aventura”, con estas palabras el Papa Francisco alienta a los jóvenes de todo el mundo a participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que tendrá lugar en Panamá, en enero de 2019.

La Madre de Dios, nos acompaña en este viaje

En su Mensaje para la fiesta de los jóvenes a nivel diocesano, el Santo Padre recordó que, la Jornada Mundial de la Juventud de 2018 es un paso más en el proceso de preparación de la Jornada internacional, que tendrá lugar en Panamá en enero de 2019. “Esta nueva etapa de nuestra peregrinación – señala el Pontífice – cae en el mismo año en que se ha convocado la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Es una buena coincidencia este hecho afirma el Papa, ya que la atención, la oración y la reflexión de la Iglesia estarán puestas en ustedes, los jóvenes, con el deseo de comprender y, sobre todo, de «acoger» el don precioso que representáis para Dios, para la Iglesia y para el mundo.

Asimismo, el Obispo de Roma recuerda que el tema elegido para esta Jornada es la figura de María, la joven de Nazaret, a quien Dios escogió como Madre de su Hijo, para que nos acompañe en este viaje con su ejemplo y su intercesión. Ella camina con nosotros hacia el Sínodo y la JMJ de Panamá. Si el año pasado nos sirvieron de guía las palabras de su canto de alabanza: «El Poderoso ha hecho obras grandes en mí» (Lc 1,49), enseñándonos a hacer memoria del pasado, este año tratamos de escuchar con ella la voz de Dios que infunde valor y da la gracia necesaria para responder a su llamada: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios» (Lc 1,30).

Jóvenes: ¡No teman!

Al igual que María, el Papa Francisco invita a los jóvenes a no tener miedo. María, como otros personajes de las Sagradas Escrituras, tiembla ante el misterio de la llamada de Dios, que en un instante la sitúa ante la inmensidad de su propio designio y le hace sentir toda su pequeñez, como una humilde criatura. Es la «emoción» que sentimos frente a las decisiones sobre nuestro futuro, señala el Pontífice, nuestro estado de vida, nuestra vocación. En esos momentos nos sentimos turbados y embargados por tantos miedos.

Y ustedes jóvenes, pregunta el Papa: ¿qué miedos tienen? ¿Qué es lo que más les preocupa en el fondo? En muchos de ustedes existe un miedo de «fondo» que es el de no ser amados, queridos, de no ser aceptados por lo que son. “En los momentos en que las dudas y los miedos inundan nuestros corazones – señala el Pontífice – resulta imprescindible el discernimiento. Nos permite poner orden en la confusión de nuestros pensamientos y sentimientos, para actuar de una manera justa y prudente. En este proceso, lo primero que hay que hacer para superar los miedos es identificarlos con claridad, para no perder tiempo y energías con fantasmas que no tienen rostro ni consistencia”.

El discernimiento se vuelve indispensable cuando se trata de encontrar la propia vocación, subraya el Papa Francisco, el discernimiento, en este caso, no pretende ser un esfuerzo individual de introspección, con el objetivo de aprender más acerca de nuestros mecanismos internos para fortalecernos y lograr un cierto equilibrio. Y para esto, se necesita entonces el silencio de la oración para escuchar la voz de Dios que resuena en la conciencia.

¡No teman! Dios nos llama por nuestro nombre

El primer motivo para no tener miedo, afirma el Santo Padre, es precisamente el hecho de que Dios nos llama por nuestro nombre. “Cuando Dios llama por el nombre a una persona – puntualiza el Papa – le revela al mismo tiempo su vocación, su proyecto de santidad y de bien, por el que esa persona llegará a ser alguien único y un don para los demás”.

La JMJ es para los valientes

Jóvenes, concluye el Papa, la gracia de Dios toca el hoy de su vida, los «aferra» así como son, con todos sus miedos y límites, pero también revela los maravillosos planes de Dios. Ustedes, jóvenes, tienen necesidad de sentir que alguien confía realmente en ustedes. Saben que el Papa confía en ustedes, que la Iglesia confía en ustedes. Y ustedes, ¡confíen en la Iglesia!

Los invito a seguir contemplando el amor de María, alienta el Santo Padre, un amor atento, dinámico, concreto. Un amor lleno de audacia y completamente proyectado hacia el don de sí misma. Una Iglesia repleta de estas cualidades marianas será siempre Iglesia en salida, que va más allá de sus límites y confines para hacer que se derrame la gracia recibida.

Mensaje del Papa para XXXIII JMJ

“ El Papa encomienda las Jornadas Mundiales de la Juventud, rumbo a Panamá, a la Virgen María ”

Un Comunicado del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida destaca el anhelo del Papa Francisco de que la Madre de Dios acompañe a la juventud del mundo

Destacando que el Mensaje del Santo Padre, en preparación de la XXXIII Jornada Mundial de la Juventud 2018 – celebrada a nivel diocesano el Domingo de Ramos – tiene como lema «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios» (Lc 1,30), el dicasterio hace hincapié en que «se trata del segundo Mensaje que el Papa Francisco dirige a los jóvenes, durante el camino de preparación a la JMJ de Panamá, que tendrá lugar del 22 al 27 de enero de 2019».

«El Santo Padre ha querido que los jóvenes estén acompañados por la Virgen María en esta peregrinación espiritual»

Tras recordar que en efecto, el Mensaje pontificio del año pasado estaba centrado en las palabras del Magnificat: «El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (Lc 1,49), el Comunicado señala que en el del próximo año se reflexionará sobre la respuesta de María: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38).

«Esta ‘trilogía mariana’ es expresión del anhelo del Papa Francisco de ofrecer a los jóvenes de todo el mundo una visión teologal de su propia existencia», afirma el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.

Y cita lo que escribió el Obispo de Roma en su mensaje para la JMJ 2017: «Lo que deseo es que vosotros, jóvenes, caminéis no sólo haciendo memoria del pasado, sino también con valentía en el presente y esperanza en el futuro».

«Este camino se enlaza con el camino Sinodal, que el Sucesor de Pedro ha querido que se viva en gran sintonía con la preparación para la JMJ».

«También el próximo Sínodo de los Obispos (octubre de 2018) sobre Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional invita, en efecto, a reflexionar sobre la realidad en la que viven las nuevas generaciones, sobre su vida de fe y sobre la forma en la que maduran sus opciones fundamentales, que forjarán su futuro y el de la humanidad»