La Cuaresma nos hace atentos a la realidad que vivimos

Iglesia Viva 19.2.2018. Fue el mensaje de Mons. Sergio Gualberti en la homilía del primer Domingo de Cuaresma, cuando resaltó los penosos acontecimientos de las inundaciones, otros hechos de violencia que sembraron luto en la familia boliviana, así como el llamado a la paz ante las movilizaciones que se aproximan a propósito del 21 de febrero.

Convertirse es solidarizarse con las víctimas de las inundaciones y tenderles las manos

Convertirnos y creer en el Evangelio implica también cumplir con las prácticas cuaresmales, del ayuno, penitencia y caridad. Concretamente en estos días tenemos la urgencia de solidarizarnos con tantos hermanos y hermanas que sufren las consecuencias de las inundaciones y tenderles las manos en sus muchas necesidades. Qué a través de nuestros gestos y ayudas fraternas, experimenten la cercanía del Señor que les abre nuevos horizontes de esperanza.

Preocupa el enorme número de víctimas del carnaval

De la misma manera la Cuaresma nos llama a mirar a la luz del Evangelio otros hechos lamentables de estos días. Nos preocupa grandemente el enorme número de víctimas en el carnaval, más de cuarenta, a causa de las borracheras, la violencia, las explosiones en Oruro y otros motivos.

Tragedia en Oruro: Esperamos investigaciones llevadas en forma transparente para despejar toda duda y especulación.

Estos graves hechos, además de vaciar el sentido alegre del carnaval, son injustificables y condenables de todo punto de vista y nos tienen que cuestionar. No podemos cerrar los ojos y quedarnos indiferentes. Como cristianos oramos por las víctimas de la tragedia de Oruro y nos solidarizamos con las familias sumidas en el dolor por la pérdida de sus seres queridos. Pero también esperamos que las investigaciones sean llevadas en forma transparente y que se establezca la verdad de lo acontecido y las responsabilidades correspondientes, para despejar toda duda y especulaciones que generan un clima de incertidumbre y miedo en la población.

Ante la inminencia de las manifestaciones programadas, hagamos que todo se desarrolle en forma democrática y pacifica

Por otra parte, en la inminencia de las manifestaciones programadas para los próximos días, hago un llamado a los distintos sectores de nuestro país a no caer en la tentación de recurrir a la fuerza, la violencia y los enfrentamientos que no ayudan a resolver los problemas y que causan dolor y muerte y hagamos que todo se desarrolle en forma democrática y pacífica.

No nos dejemos vencer por la tentación de la apatía y la indiferencia

Todo esto no será posible si confiamos solo en nuestras fuerzas, necesitamos de la luz, la asistencia y el impulso del Espíritu. Por eso, en esta cuaresma intensifiquemos momentos de oración, de escucha de la Palabra de Dios, de vivencia de los sacramentos de la Eucaristía y la Penitencia. No nos dejemos vencer por la tentación de la apatía y la indiferencia y recurramos con Jesús los “senderos de amor y fidelidad” que, cruzando por la pasión, nos llevan a la dicha de la Pascua.

Amén