Que nadie nos separe del amor de Dios

Iglesia Viva 19.02.18//Este Domingo de tentación, Mons Fernando Bascopé, Obispo Castrense de Bolivia, en su homilía remarcó que Dios habita en cada corazón y animó a no dejar que el tentador y la tentación nos separen del amor de Dios.

Primer Domingo de Cuaresma. LA TENTACION.

Ambientación. El Señor Jesús es tentado en el Desierto.

Entra en el desierto.

El Señor va empujado por el Espíritu al Desierto. Empujado al desierto indica que en este acontecimiento también está UNIDO al Espíritu Santo. Desde la anunciación el ángel indica a la Virgen María: El Espíritu descenderá sobre ti, y la fuerza del Espíritu de cubrirá con su sombra. Lc 1, 35. Ahora es el Espíritu que acompaña a Jesús. Ir al Desierto es entrar en el camino del misterio de Dios. Jesús en el Desierto debe escuchar a Dios. El Desierto es silencio. Jesús en el Desierto no encuentra apoyo material y se halla frente a las preguntas fundamentales de su existencia, es impulsado a ir a lo esencial.

Empujado por el Espíritu entra en el desierto.

¿Qué hace Jesús en el desierto?. Busca a Dios. ¿Por qué? Recordemos el episodio anterior: Jesús fue bautizado, se rasgaron los cielos y el Espírito descendió sobre él Mc 1,10. Jesús está lleno del Espírito, El Espíritu lo acompaña y En el corazón de Jesús sigue el eco: de la voz del Padre Eres mi Hijo amado Mc 1, 11. Es en esa soledad que se pregunta por Dios. Dentro del desierto mientras está en silencio vienen las la experiencia de todo fiel judío escuchando las palabras de Isaías: “Es verdad: Tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el salvador” Is 45, 15.

Es tentado en el desierto.

Jesús es tentado a creer sólo en él; olvidarse de Dios. Pero no cae en la Tentación. El tentador y la tentación no pueden contra él.

¿Cuál es la TENTACIÒN? Romper con Dios. Jesús tiene una relación FILIAL, siempre es el Hijo amado. No cae en tentación, vive unido a Dios, por el Espíritu Santo, vive victorioso, una vida según el Espíritu de Dios, no se deja llevar por la fuerza del tentador. ¿Qué quiere el Tentador? El tentador intenta dividir, que Jesús el Hijo rompa Su relación Filial con Dios. Jesús hace un discernimiento y vence la tentación. ¿Cómo? Manteniendo su RELACIÓN de Hijo amado de Dios. El tentador quiere destruir la relación con Dios, el tentador quiere presentar a Dios como enemigo del hombre. El Señor mantiene la armonía, la relación con Dios, por eso el Evangelio de san Marcos, presenta a Jesús como el nuevo Adán, rodeado de fieras y servido por los ángeles. Fieras y ángeles nos trasportan a la situación original de Adán antes del pecado cuando gozaba de la amistad con Dios (Cfr Is. 11, 6-9).

Conclusión. Después de estar en el desierto, anuncia el Reino de Dios: Dios está cerca. Jesús vence y aplasta el Mal, porque sabe que Dios está siempre junto a él: Anuncia a Dios. y proclama el Reino está cerca Mc 1, 14. En el desierto Jesús hace un discernimiento. ¿Cómo? Buscando a Dios. En desierto supera la tentación y al Tentador. Busca al Dios escondido y lo encuentra en la soledad del desierto y por eso anuncia que El Reino está cerca, que Dios está presente. ¡Conviértanse! Es decir que el hombre, como hijo de Dios viva unido a Dios.