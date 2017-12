Iglesia de Sucre preocupada por la situación social y política en Bolivia

Iglesia Viva 19.12.2017. A tiempo de expresar su felicitación por las fiestas de fin de año, Mons. Juárez, Arzobispo de Sucre, expresó su preocupación por diversos acontecimientos que hoy afligen al pueblo boliviano como la aprobación de leyes en contra de la vida, el agravamiento del conflicto con los médicos y la amenaza de división y enfrentamiento entre bolivianos por no respetar de decisión del pueblo expresado a través del voto, criterios expresados en conferencia de prensa este lunes 18 de diciembre.

Despacho: Edwin Urizar

Felicitación por Navidad

Navidad es alegría que triunfa sobre la tristeza, es solidaridad que consiste en compartir y repartir lo recibido de Dios Padre, es humildad que destruye la soberbia. Queridos hermanos y hermanas les desea Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2018, expresó en partes salientes de su mensaje el Arzobispo de Sucre a los periodistas de la capital.

Carta al Papa Francisco

Mons. Juárez informó también que se hizo llegar una carta al Papa Francisco felicitándole por su cumpleaños y manifestando sentimientos de cercanía y comunión.

Quiero expresar también la alegría de la comunidad de este 17 de diciembre por el cumpleaños del Papa Francisco. Le enviamos una carta de felicitación.

Querido, Papa Francisco, se acerca el día de su cumpleaños, esta Iglesia de Sucre se adhiere a sus sentimientos de gratitud al Dios de la Vida y le acompañamos con nuestra oración, filial obediencia y compromiso de abrir nuestros corazones a sus mensajes.

Felicidades por su cumpleaños y gracias por su ministerio petrino. Estamos con usted y a su lado.

Hemos sido sede del VII Congreso Misionero Nacional con masiva presencia de todas las diócesis de Bolivia e importantes frutos pastorales.

Comunicamos el desafío de organizar para el mes de abril de 2018 el Sínodo Juvenil donde participarán jóvenes de todos los colegios públicos, de convenio y particulares.

En nombre del Pueblo de Dios en Sucre imploramos la bendición del Papa Francisco, expresa parte de esta carta dirigida al Papa.

Promulgación del nuevo código de sistema penal

Como Iglesia Católica expresamos nuestra tristeza y desilusión porque no se respeta el derecho a la vida. Pedimos que recordemos las palabras de Pedro al Sanedrín cuando respondió que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecemos a Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida, y porque ha venido para que todos tengamos vida en abundancia.

El precepto de Dios a su pueblo fue de No matarás. Juan Pablo II aseguró que un pueblo que mata a sus hijos no tiene mayor futuro. Por ello todo creyente estará en contra de esta determinación. Queremos caminar defendiendo la vida.

No entendemos la ampliación de las causales de aborto, ni la pobreza, ni que seas estudiante puede justificar quitar la vida a un inocente.

Doy mi testimonio. Soy el hijo menor de 10 hermanos. De una madre que tenía que trabajar junto a mi padre. Y gracias a Dios estoy vivo igual que todos ustedes. La vida debe estar por encima de la muerte, la ley de Dios por encima de la ley humana.

El Presidente conoce muy bien cuál es la mentalidad del Papa Francisco respecto al aborto y a la vida. Mientras que están en diálogo buscando acercamiento aquí en Bolivia se aprueba el artículo en contra de la vida. Apoyo lo que han expresado otros Obispos, el Presidente debía haber rechazado estas leyes que pueden llevarnos a una confrontación entre hermanos.

Reelección indefinida y conflicto del sector salud

Hemos visto concentraciones masivas que condenan la reelección, concentraciones masivas que apoyan la reelección y en medio el pueblo. ¿Qué ha dicho el pueblo? El pueblo ha dicho que No, y es algo que debemos respetar. Si se gobierna escuchando al pueblo que se escuche a los 10 millones de bolivianos y a todos los que defienden la vida.

Exhorto al gobierno y a los médicos que depongan sus actitudes y se sienten a dialogar, el perjudicado es el pueblo, la gente sencilla. En este tiempo de Adviento es propicio un desarme espiritual. Demos una buena señal a nuestro pueblo para solucionar nuestros problemas por la vida del diálogo.