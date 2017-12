Duro cuestionamiento de un Obispo a quienes aprueban el aborto y se dicen creyentes

Iglesia Viva 13.12.17//campanas.iglesiasantacruz.org//Después de aprobar la ley de muerte ¿Cómo pueden mirar a la cara de la Madre del niño Dios? Señaló el Obispo.

“Queridos hermanos, tenemos que ser diferentes de aquellos que se denominan católicos pero no les tiembla la mano para aprobar la ley que permite matar a los niños no nacidos, me pregunto ¿Cómo pueden aquellos después ponerse frente a la cara de la mamita de Cotoca, de Urkupiña, de Copacabana o de Guadalupe?” increpó Monseñor Estanislao Dowlaszewicz, Obispo auxiliar de Santa Cruz durante la reciente festividad de la Virgen de Cotoca.

En una homilía pidió hacer la voluntad de Dios como lo enseñó la Virgen María, y exhortó a todos los creyentes a ser coherentes con su fe y en ese sentido, increpó a quienes levantan la mano para aprobar la ley del aborto y después participan de festividades religiosas:

“Después de aprobar la muerte cómo puede mirar la cara de la Madre de Dios, siendo que ella misma ha defendido al niño Dios no solamente en su vientre sino después de nacer cuando tenía que llevarlo a otro País para que no lo maten” señaló el Prelado.

Hoy nuestro país está más dividido que nunca

Así mismo, habló de la división que existe en nuestro país: “nuestra Patria está dividida como nunca antes en la historia, en la misma familia estamos enfrentados por ideologías que nunca llevan a la felicidad del hombre en la tierra”.

En ese mismo sentido enfatizó que “Estamos en un País dividido, no podemos vernos, nos odiamos y cuando hablamos de otro nos expresamos de la peor manera posible. Hoy en día no se respeta la dignidad de la persona y sino está con nosotros de inmediato tiene que ser el enemigo y se tiene que acabar con él; la Virgen María demuestra lo contrario, la amistad que la lleva a servir, a servir a los demás, se va a la casa de su prima Isabel y se queda con ella como sirviente, sabiendo a quien lleva dentro de su vientre”.

Señaló que las leyes que se pretenden aprobar “no crean el ambiente de convivencia pacífica sino más bien de confrontación”

