Mons. Sergio le recuerda al Presidente Evo que su mamá creyó en la vida y le pide que haga lo mismo vetando la ley del aborto

“…Esperamos de verdad que el presidente Evo apoye esto –la vida- y se recuerde que él también ha tenido una madre que ha creído en la vida y que le ha dado la vida y que por lo tanto el también hago lo mismo como su mamá” señaló el Arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti al medio día de este lunes 11 de septiembre. El pedido de todas las Instituciones ProVida es que el Presidente Evo ponga un veto a la ley del aborto.

Estas declaraciones se dieron en momentos en que visitaba el piquete de huelga de hambre instalado por ciudadanos de la Plataforma por la Vida y la Familia que cumple su sexto día de la extrema medida en rechazo al proyecto del código del sistema penal que amplía las causales del aborto y pidiendo al Presidente Evo Morales que ponga su veto a esta ley.

Monseñor recordó que la decisión está en manos del presidente Evo Morales y que aún hay esperanza que el presidente vete esta “ley de muerte” como la calificó. “Nos queda una última esperanza que el presidente Evo Morales vuelva de verdad a pensar en lo que significa esta ley de muerte en nuestro país y que ponga su veto” señaló.

Evo Morales visita al Papa, entonces que apoye la vida.

Al ser consultado por el periodista de Sudamericana sobre la visita del Presidente Evo Morales al Papa Francisco, Monseñor Sergio dijo: “Por eso, en función de ese paso que el presidente está dando, de ese encuentro con el Papa, esperamos de verdad que el presidente Evo apoye esto –la vida- y se recuerde que el también ha tenido una madre que ha creído en la vida y que le ha dado la vida y que por lo tanto el también hago lo mismo como su mamá” señaló.

También le consultaron ¿Qué dice la biblia sobre el aborto?

“La biblia habla siempre del Dios de la vida. Nuestro Dios es el Dios de la vida , no podemos caer en el error tan grave de ser nosotros los dueños de la vida, de decidir cuando uno vive y cuando no. Todos estamos conscientes que el ser humano inicia desde el momento de la concepción. Estamos defendiendo la vida no porque tengamos intereses ni mucho menos sino por fidelidad a la Palabra de Dios y al Evangelio del Señor” señaló Monseñor.