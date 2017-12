Salesianos de Bolivia siguen avanzando hacia una economía solidaria y sostenible

Iglesia Viva 05.12.17//Oficina de comunicación salesiana//Las “Jornadas Salesianas – Consuma lo nuestro”, en cumplimiento con el Plan Operativo Inspectorial (POI), nacen para fortalecer el sueño que hace más de 15 años tiene la Inspectoría “Nuestra Señora de Copacabana”, para que sus 20 Obras puedan trabajar en red, en sinergia, es decir poder adquirir los diversos servicios y productos a nivel interno. Las mismas tuvieron lugar en el Centro de eventos Don Bosco – Fátima del 24 al 25 de noviembre en el departamento de Cochabamba – Bolivia.

El objetivo principal fue “Fortalecer e intercambiar experiencias respecto a la realidad de nuestras actividades, las dificultades y proyecciones para hacer efectiva la política de CONSUMA LO NUESTRO”. En el mes de julio del 2017, a través de una resolución que manda el Consejo y el Inspector motivaron a la Oficina de Planificación y Desarrollo (OFPROBOL) y al personal de la Sede Inspectorial (Auditoria Interna, Asesoría Legal, Contabilidad, Pastoral Juvenil, Tecnología, Secretaría, Mensajería y Comunicación Social) a llevar adelante esta actividad.

Lo que no es conocido no se valora y aquello que no se aprecia no se puede compartir. Esto debe llevar a tener una mentalidad de una economía solidaria en la Inspectoría “Nuestra Señora de Copacabana” sabiendo que lo producido es de buena calidad. “Debemos crecer como Inspectoría, con una economía solidaria que pueda ser sostenible y así apoyar nuestras obras sociales de misión y principalmente a los jóvenes más vulnerables que son nuestro grupo meta”, expresó Rosalyn Motiño, responsable del área de Proyectos de OFPROBOL.

Participaron también compartiendo su experiencia tres empresas cochabambinas que toman en cuenta el medio ambiente y la apuesta por el capital humano. La fundación “Jala” está desarrollando todo el sistema tecnológico en Bolivia, apostando principalmente por el capital humano. “Enkarte” es una empresa recicladora de cartones que apuesta por una acción social. Y “Pedalproyect” es una empresa que recicla bicicletas apostando al tema de medio ambiente y la salud. Todos coincidieron en el mensaje de consumir lo nuestro a nivel de la familia salesiana, encontrar nuestra pasión y desde dónde estemos poder innovar y creer en el trabajo que hacemos.

Algunas de las conclusiones de las Jornadas fue el interés en dar continuidad a la realización de eventos similares; conformar una comisión técnica, con un enfoque en Comercialización y Comunicación; fortalecer las sinergias al interior de la estructura salesiana (existe mercado); sensibilizar y operativizar la resolución a nivel de procedimientos (aprovechar los diversos espacios de encuentro).

“Este primer encuentro es para que nosotros, dentro de la Familia Salesiana, conozcamos lo que producimos y luego abrir las puertas, ventanas y corazón a todas aquellas personas que nos conozcan y que quieran consumir lo nuestro” expresó el P. Javier Ortiz, Inspector de los Salesianos de Bolivia.