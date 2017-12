Plataforma por la vida y la familia se declara en estado de emergencia y anuncia piquete de huelga de hambre

iglesia Viva 05.12.17//La Presidente de la Plataforma de Vida y Familia de Bolivia, Elisa Lanza anuncio la mañana de este 4 de diciembre que se iniciara un piquete de huelga en distintos puntos del país pidiendo la inconstitucionalidad del artículo Nº 153 de la Ley del nuevo Código Penal, que amplía las causales para permitir el aborto y a su vez demandan audiencia con el Presidente del Estado, Evo Morales y proponen un Referendo de ser necesario.

“El gobierno no funciona si no es con presión” aseguró Lanza a tiempo que ratificó que, como medida legal se presentara el recurso de amparo de inconstitucionalidad, ya que en reunión con el Presidente de Senadores no se estaría escuchando la posición de la plataforma, sino más bien se piensa aperturar de manera legal “Centros de Aborto”.

“Esta es nuestra última medida para que las autoridades nos escuchen y modifiquen el artículo referido al aborto. Estamos en los últimos detalles y entre mañana y el miércoles estaríamos ingresando a la huelga, cuatro representantes, tanto del Colegio de Abogados, Codelpa y otros que nos apoyan”, sostuvo.

Así mismo dejo en claro que la Plataforma por la Vida y la Familia no aprueba el aborto en ningún momento: “nosotros como plataforma que ama y defiende la vida no estamos de acuerdo con ninguna de las causales que hayan existido y que ahora se sigan ampliando”.