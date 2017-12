La gran noticia es que Jesús vive hoy, dice Monseñor Sergio en el Encuentro del Nuevo Pentecostés

Iglesia Viva 05.12.17//camapanas.iglesiasantacruz.org//El Arzobispo de Santa Cruz afirmó que “Si realmente queremos encontrar a Cristo es necesario que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres y débiles de hoy”.

El Prelado Cruceño exhortó a abrir el corazón y los sentidos para reconocer a Cristo en el mundo encandilado por tanto ruido y tantas falsas luces. Particularmente, pidió reconocer a Cristo en los más pobres y débiles de nuestra sociedad. “Si realmente queremos encontrar a Cristo es necesario que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres” señaló.

Para compartir el tema “Jesús es reconocido hoy, como el Señor de la resurrección en la Iglesia”, el Arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti, llegó este jueves 30 de noviembre hasta el centro La Mansión donde se desarrolla el XXXVIII Gran Encuentro Internacional del Nuevo Pentecostés.

Entre las ideas centrales del tema compartido, el Prelado Cruceño inició afirmando que la Resurrección de Jesús es la auténtica buena noticia de todos los tiempos “No hay otra gran buena noticia, Jesús ha resucitado y es la gran noticia de vida” señaló.

“Este era el gran mensaje de los primeros cristianos y este tiene que ser el mensaje de todo cristianos después de 2.000 años, no hay otro kerigma, es este. Y vive para que nosotros vivamos…” agregó.

“A partir de la resurrección de Cristo nuestra existencia humana se abre a una esperanza inimaginable, nuestro horizonte se abre más allá de la vida y la muerte. Por eso podemos afirmar que la resurrección de Cristo es el comienzo de la nueva humanidad” indicó.

Siguiendo la premisa central se dedicó a señalar dónde podemos reconocer a Cristo y resucitado hoy, y concretamente profundizó en la presencia de Cristo en los pobres y abandonados del mundo de hoy.

Recordando una motivación del Papa Francisco para la Jornada Mundial de los Pobres, el Prelado señaló que “Si realmente queremos encontrar a Cristo es necesario que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres”.

En ese sentido, dijo también que “Como confirmación de la comunión sacramental recibida en la Eucaristía, el cuerpo de Cristo partido en la sagrada liturgia se deja encontrar por la caridad compartida en los rostros y en las personas de los hermanos y hermanas más débiles”.

Y subrayó “¿Dónde encontramos el rosto de Cristo? En los rostros y personas débiles” subrayó.

Buscando dejar claro este punto volvió a preguntar: ¿Cómo podemos reconocer a Cristo hoy? Y aseveró que “la primera manera es abrir el corazón a través de los sentidos, para percibir la profundidad, la presencia de Jesús. Muchas veces desapercibida y a veces imperceptible” sin embargo, lamentó que “a veces nuestros ojos están tan obnubilados, encandilados por tantas realidades, por tanto ruido, tantas falsas luces alrededor de nosotros en nuestro mundo que no nos da la capacidad de abrir nuestros ojos para reconocer al Señor (…) la sociedad del entretenimiento de las sensaciones, la cultura de la imagen y el espectáculo es la cultura de hoy” indicó.

Buscando despertar la reflexión interior, casi en el final, invitó a meditar en silencio con la pregunta ¿Dónde yo y cuándo yo he experimentado en mi vida la presencia de Jesús resucitado, lo he reconocido, lo he gozado y ha despertado mi esperanza?

Su reflexión se prolongó por poco más de una hora y finalizó animándoles a seguir el encuentro con gran entusiasmo. El pasado domingo, Monseñor Sergio presidió la Eucaristía de inauguración de este encuentro que congrega peregrinos de la renovación carismática católica de 8 países de américa latina y de todos los departamentos del país.