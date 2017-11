Veinte jóvenes recibieron la Beca Bachiller de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Iglesia Viva 28.11.17//UCB//Los estudiantes proceden de colegios de las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro y Sucre. Se hicieron merecedores de la beca en mérito a su excelencia académica.

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” entregó este lunes becas académicas a 20 bachilleres, de colegios de la ciudades de Paz, El Alto, Oruro y Sucre. Los beneficiarios destacaron por su excelencia académica y talento demostrado en el examen, que la Unidad Académica Regional La Paz realiza desde el año 2002, al que se presentaron más de 300 jóvenes. Diez de los favorecidos son varones e igual número integran mujeres.

“Ha llegado un día muy importante para nosotros, todo lo que conocíamos y habíamos vivido en el colegio termina, pero empieza una etapa aún más linda, que traerá consigo muchos momentos increíbles e inolvidables, así como también muchos obstáculos y caídas que nos tocará vencer en el futuro”, mencionó el estudiante Daniel Esteban Córdova Rivero, del Colegio Cumbre de la ciudad de La Paz.

El Vicerrector Académico Nacional de la #UCB, Alejandro Mercado Salazar, agradeció a los padres de familia porque no solo los apoyaron a sus hijos en 12 años de estudios, en la primera y secundaria, sino que se constituyeron en un ejemplo de vida. “Básicamente es la imagen que los padres proyectan a los hijos”, añadió.

La Beca Académica Bachiller hasta la ahora favoreció a 178 jóvenes. Tiene como objetivo premiar a estudiantes con excelencia, reconocer los talentos, permitirles alcanzar sus sueños y ayudarlos a lograr la titulación profesional con el apoyo del 100% de la cobertura académica en la carrera de su libre elección.

Beneficiarios señalan que la beca bachiller es un incentivo para hacer realidad los sueños

Los jóvenes expresaron que el esfuerzo siempre es recompensado en la vida y es la clave para el éxito.

Los jóvenes que se ganaron la Beca Académica Bachiller 2018, otorgada por la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, señalan que es un incentivo para hacer realidad los sueños anhelados. La mañana de este lunes una veintena de jóvenes recibió las becas que les permiten iniciar sus carreras de libre elección el próximo año sin pago alguno hasta la culminación de las mismas.

Camila Francoise Kaegui Silva, Colegio María Auxiliadora – La Paz

Estudiará Derecho

“Me parece una gran oportunidad para reunir a grandes talentos de diferentes colegios. La beca me pareció un gran incentivo para familias numerosas que no tienen recursos necesarios para pagar y que quieren realmente surgir en la vida”.

Daniel Arturo Bustillos Vila, Colegio San Ignacio – La Paz

Estudiará Ingeniería Mecatrónica

“La beca me pareció muy buena oportunidad para iniciar mis estudios, me tranquiliza; se tienen que esforzar mucho para conseguir sus sueños sino se van a acabar”.

Alvin Jamil Poma Tarqui, Colegio Santa Bárbara – El Alto

Estudiará Ingeniería de Sistemas

“La beca es una excelencia, un incentivo grande para bachilleres que nos da la #U.C.B. y los que la quieran que se esfuercen; siempre hay una recompensa para aquellos que se esfuerzan en la vida, al final se recoge lo que se ha sembrado”.

Diego Mateo Saleg Rodríguez, Colegio Alemán – Oruro

Estudiará Ingeniería Química

“La beca es muy buena; la prueba (en la #UCB) incluía preguntas de varias áreas no solo de matemática, pero me pareció muy desafiante; me alegra haber participado y haber logrado la beca”.

Carla Patricia Cuevas Mamani, Colegio San Calixto – La Paz

Estudiará Ingeniería Comercial

“La beca es súper y ganarlo también. Los que la quieren que se esfuercen. Es un privilegio estudiar en esta Universidad”.

Vinka Adriana Vladislavic Nolasco, Colegio La Salle – La Paz

Estudiará Ingeniería Química

“La beca me parece buena y beneficia a varias personas; premia el esfuerzo de los estudiantes”.

