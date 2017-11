El Arzobispo de Santa Cruz presidió Eucaristía de Inauguración del Encuentro Internacional del Nuevo Pentecostés

Iglesia Viva 28.11.17//campanas.iglesiasantacrz.org//Alrededor de 4 mil personas participaron de la Eucaristía de inauguración del 38 Encuentro Internacional del Nuevo Pentecostés que presidió el Arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti quien invitó a llevar el mensaje de esperanza y caminar, con sus dones y carismas, unidos a toda la Iglesia.

Este domingo 27 de noviembre se inauguró la versión número 38 del Encuentro Internacional que se realiza en el centro “la Mansión” de Santa Cruz y que cuenta con la presencia de participantes de 8 países y todos los departamentos de Bolivia. El encuentro de este año coincide con la celebración de los 50 años de la renovación Carismática Católica y la reciente celebración de los 800 años la Congregación de Predicadores Dominicos.

“Para nosotros es maravilloso que el Pastor de Santa Cruz nos acompañe, y como nuestro Pastor ha sido importante su presencia. Imagino que Para él también es motivo de alegría porque como hijos de la Iglesia, desde la renovación estamos trabajando desde nuestros carismas y dones para el bien de la Iglesia desde la fe, la renovación del Espíritu y la vivencia de sus dones”

Homilía: Seremos juzgados por el amor, el servicio a los pobres y necesitados

Durante la homilía, que también fue concelebrada por Monseñor Ramón Benito de la Roca de República Dominicana, uno del predicadores del encuentro este año, 15 sacerdotes y 5 diáconos, el Prelado Cruceño invitó a todos los participantes a vivir en plenitud estos 8 días del encuentro del Nuevo Pentecostés viviendo sobre todo la experiencia del encuentro personal con Jesús resucitado”.

Destacando la Solemnidad de Cristo Rey, aseguró que las lecturas de este domingo pusieron en evidencia el poder de Cristo Rey sobre las cosas y las personas a través de las imágenes del Pastor, el Rey y el Juez.

“Jesús efectivamente ha recibido de parte del Padre autoridad y poder, pero los ejerce como servicio: “No he venido para ser servido, sino para servir… el que quiere ser el primero, que se haga el servidor de todos” afirmó el Prelado Cruceño.

En ese sentido subrayó que “Toda la vida de Jesús fue servicio en favor de la vida, en particular de los pobres, los enfermos, los pecadores, los excluidos de la sociedad de su tiempo y de todo el mundo, alcanzando en la cruz el culmen de su entrega. Y es justamente allí donde aparece ese título, el motivo de su condena: “Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos“. !Sí!, Jesús es rey, pero no un rey sentado en un trono deslumbrante y rodeado de servidores, sino clavado en la cruz, abandonado, insultado y sufrido”.

Más adelante el Prelado aseguró que “ Dios quiere que todos los hombres se salven , sin embargo no sin nuestra aceptación personal (…) es por eso que “En ese juicio, “todos” los hombres indistintamente, seremos juzgados por Él sobre las obras de amor : “Tenía hambre y me dieron o no me dieron de comer, tenía sed y me dieron o no de beber…”. “¿Cuándo Señor… te hemos visto hambriento, sediento… y te hemos dado de comer?”…

El Arzobispo Cruceño afirmó que “Ante el Señor, ningún gesto bueno en favor de los pobres, por pequeño que sea, se pierde. Cada vez que nos jugamos nuestra libertad en obras de misericordia, en el servicio, en ser operadores de justicia y paz, en ser samaritanos con los hermanos más pequeños, lo hacemos al Señor. El amor es el núcleo central del Reino de Dios, por el cual Dios mismo se ha hecho cercano y nuestro prójimo en Jesús, un Dios que nos ama como Padre y que quiere que todos nosotros sus hijos nos amemos como hermanos” afirmó.

Citando el pasaje evangélico que dice “En verdad les digo, cada vez que han hecho esto a uno sólo de mis hermanos más pequeños, a mí me lo han hecho…” el Prelado señaló que “Jesús se identifica con los “hermanos más pequeños”, los pobres, los desesperados, los encarcelados, los enfermos, los esclavos de una sociedad discriminadora, aquellos que ni siquiera son reconocidos en su dignidad de persona y todos aquellos que son perseguidos a causa de la justicia”.

Finalmente, les animó a seguir caminando, a seguir llevando la cruz con un mensaje de esperanza a todas las familias, comunidades y a las Iglesias locales de los países de donde nos visitan”.

El día jueves 30 de noviembre el Prelado Cruceño a horas 10:30 compartirá el tema “Jesús es reconocido hoy como el Señor de la resurrección en la Iglesia”.

Consultamos al Padre Rubén sobre el significado del Lema del Encuentro de este año “llevemos la llama del Evangelio” a lo que comentó que el mismo “Ha nacido de este mandato de Jesucristo en su resurrección “Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura” (MC 16,15). Queremos hacerlo nosotros también unidos a este año jubilar de la renovación carismática católica.

A finales de mayo de este año 2017, la renovación carismática Católica celebró los 50 años de este carisma en roma donde fueron recibidos por el Papa Francisco quien les señaló que la renovación “es una corriente que hace bien a la Iglesia”.