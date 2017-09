Bolivia en el corazón del Papa: Mensaje del Papa Francisco al Pueblo de Bolivia  

Iglesia Viva 18.09.17//El Papa Francisco dedico su mensaje a los jóvenes de Bolivia, pidiéndoles no jubilarse ante de tiempo.

Papa Francisco al Pueblo de Bolivia

Primero que yo no me olvido lo que vi en Bolivia, los llevo en mi corazón.

Segundo, no tengan miedo, conserven la fe. La Iglesia no tiene compañía de seguro para la fe o la aseguran ellos, o la pierden osea que no se dejen engañar, que conserven la fe.

Y a los jóvenes, que no se jubilen antes de tiempo, vayan adelante con ideales, que los recuerdo, que cuiden y conserven la fe, que no sean “quedatistas”, que no se queden. Todo esto a través de los Obispos que son los que responden al Papa y están en comunión con el Papa y en los cuales el Papa se confía totalmente.

Vaticano, 18 de septiembre 2017