X Congreso Vida y Familia: luchar por la vida de los no nacidos

Iglesia Viva 08.09.17// El Padre Miguel Manzanera, expuso el tema de defensa de la vida y de la familia en el X Congreso Nacional Fundación Vida y Familia Pro Vida que se realizó el 24 y 25 de agosto, en Santa Cruz.

Manzanera compartió acerca la defensa de la vida y de la familia. En esta ejemplificó su enseñanza mediante tres ejemplos de la lucha de Jesús contra la idolatría. Del mismo modo los comparó con temas actuales como el aborto, la prostitución y los desordenes sexuales. “Jesús luchó contra esto, y aunque fue crucificado nos dio su espíritu, espíritu de santidad, justicia y verdad”, aseguró. Del mismo modo, dijo que el Espíritu de Jesús es un impulso para seguir con la lucha de la vida y de la familia.

Por otra parte alentó la lucha por la vida de los no nacidos y lamentó la aprobación de las 9 causales que permiten la ley de aborto, “lamentablemente si no se corrige se aprobará la muerte de muchos inocentes en el seno de la madre”, dijo. Del mismo modo, animó a los congresistas a comprometerse y regresar a sus lugares de origen siendo misioneros de amor, de familia y de respeto a la mujer y a los no nacidos.

Finalmente, rogó a Jesús y María para que proteja Bolivia y el mundo entero.