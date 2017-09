Despacho: P. Ben Hur Soto

Iglesia Viva 7.9.2017. Gracias al despacho de P. Ben Hur Soto, tenemos el testimonio de la familia de P. José Fuentes en Murcia – España, precisamente hoy, día en que celebra el 31 aniversario de su ordenación sacerdotal. Qué grato es escuchar a su mamá y a dos de sus hermanas menores que celebran con mucha alegría este reencuentro familiar.

En las fotos: su parroquia de origen en Murcia, la invitación a la Eucaristía de Acción de Gracias y con su mamá, la Sra. Candelaria Cano Rojo.

El sentimiento de la mamá

“Contentísima estoy de pensar que voy a ver eso, como si fuera el día de su ordenación. Me da pena como mamá que él esté lejos en Bolivia, pero estoy contenta porque allá lo quieren mucho. Saludos a todos los que estáis con mi Pepe, me felicito a mí misma, me da gusto saludarles”, dice Doña Candelaria Cano Rojo, madre de P. José Fuentes, quien estuvo delicada de salud hace un tiempo y a quien hoy la escuchamos repuesta y contentísima.

Una vocación de nacimiento

Así comenta la hermana menor de P. José Fuentes, Señora María José Fuentes Cano, la vocación de P. Pepe a tiempo de recordar la anécdota de que desde niños “jugaban a los curas” y que recibía la “comunión” de sus manos.

Para ella tener ahora un hermano sacerdote consagrado a su vocación por tantos años, representa una gran alegría y emoción. “Toda mi infancia me la he pasado jugando a los curas… todo era vocación”, asegura.

El recuerdo de la hermana más pequeña

La Señora Ana Fuentes, la hermana más pequeña de P. José Fuentes, abre su corazón en este día tan especial de 31 aniversario de ordenación episcopal, le ha quedado de muy pequeña la sensación de la despedida que hoy cobra un significado hondo.

“Siento mucha alegría, se le ve que después de 31 años tiene la misma ilusión o muchísima más. Nos alegra porque lo vemos muy feliz con su vocación… Sabes qué pasa que él se fue de mi casa cuando yo tenía apenas 2 años, nos llevamos 13 años, se fue joven con 15 años al seminario. Tengo un sentimiento con él, un problema con las despedidas, me acostaba temprano porque la pasaba mal, no lloraba, pero mi recuerdo de él es de despedida”, asegura Ana, la pequeña hermana de P. Pepe.

“Doy gracias a los bolivianos porque lo quieren mucho, él es muy querido en Blanca, muy querido en Bolivia. Allá no tiene a su familia biológica, pero tiene una gran familia espiritual”.