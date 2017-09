Monseñor Estanislao pide cuidar la creación de Dios en Santa Cruz

Foto: Lic. Graciela Arandia

Iglesia Viva 05.09.17//campanas.iglesiasantacruz.org//En su mensaje para el inicio del mes de septiembre, Monseñor Estanislao reflexionó sobre la necesidad de cuidar los bienes de la creación de nuestro ciudad y departamento “Todo lo que tenemos es el don de Dios y tenemos que cuidarlo, los grandes proyectos, aunque muy útiles y necesarios no deben destruir definitivamente este don de Dios que es nuestra querida ciudad y departamento” señaló el Prelado.

La primera actividad oficial del mes de septiembre ha sido la celebración de la Palabra que presidió Monseñor Estanislao Dowlaszewicsz, Obispo Auxiliar de Santa Cruz desde el altar del Cristo Redentor (altar del Papa) este viernes 1 de septiembre, en presencia de autoridades municipales, cívicas y departamentales.

Allí el Prelado señaló que “Santa Cruz tiene grandes desafíos: a nivel político, social, económico entre otros, tantas veces se lo ha dicho en diferentes momentos y ocasiones, pero como Iglesia no damos recetas técnicas, no nos compete, pero si ofrecemos con humildad los valores del Evangelio que pueden ser también un gran aporte a la construcción de una sociedad justa y pacífica”.

En ese sentido reflexionó sobre las lecturas de la celebración, entre ellas puso énfasis en la lectura de génesis que narra el episodio de la creación donde “Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno” y a tiempo de pensar en la rica y abundante flora de Santa Cruz aseguró que: “Parece que esta parte del Génesis habla de Santa Cruz. ¡Veamos! Los tajibos floridos con diferentes colores, blanco, amarillo y morado, el toborochi y el cupesi, el cielo más puro de América, los ríos, y los valles. Todo lo que tenemos es el don de Dios y tenemos que cuidarlo, los grandes proyectos, aunque muy útiles y necesarios no deben destruir definitivamente este don de Dios que es nuestra querida ciudad y departamento”.

El Prelado también recordó que el mes de septiembre es el mes la biblia y al respecto indicó “Queremos pedir a Dios, en este mes de la Biblia que su Palabra nos alimente y nos dé el don de la concordia, la paz y la convivencia fraterna entre todos los habitantes de este departamento y del país, y que todos seamos verdaderos servidores del bien común y que alimenten la linda tradición de ser una ciudad acogedora en sintonía con el espíritu cristiano”.

“En este mes de Santa Cruz y el mes de la Biblia el señor nos invita a ser cristianos de tiempo completo y tomamos partido por la justicia, la paz y el amor; o seremos cobardes que nos escondemos detrás de la ley, de las políticas de nuestra oficina, gobierno o institución, para que no se vean afectados nuestros intereses” indicó la autoridad religiosa.

Al recordar que la agenda cívica preparada lleva por lema “Historia, presente y cabio” invitó a no olvidar las raíces profundamente cristianas de esta tierra oriental “Queridos Hermanos, en este mes de Santa Cruz mirando el pasado, viviendo el presente y esperando el futuro no nos olvidemos de nuestras raíces cristianas. Aquí fue plantada la Cruz Redentora y tenemos que ser fieles a esa historia nuestra” y añadió que “Nuestra Santa Cruz queridos hermanos es un espacio propicio para vivir a plenitud los valores evangélicos. VIVA SANTA CRUZ”.

MENSAJE DE MONSEÑOR ESTANISLAO DOWLASZEWICZ, OBISPO AUXILIAR DE SANTA CRUZ

ALTAR DEL CRISTO REDENTOR (ALTAR DEL PAPA)

VIERNES 1° DE SEPTIEMBRE, MES DE LA EFEMÉRIDES DEPARTAMENTAL

Queridos hermanos en Cristo. ¡Viva Santa Cruz!

Señora Presidenta del Concejo Municipal, Honorables Concejales, Presidente del Comité Cívico, La Presidenta del Comité Cívico Femenino….

El lugar emblemático y el corazón de Santa Cruz que nos reúne esta noche–El monumento El Cristo y el Altar Misional que nos recuerda ya el segundo aniversario de la visita del Papa Francisco a nuestro país y a nuestra querida Santa Cruz. Su presencia sencilla y cercana de Pastor, su palabra profética, sus gestos con los niños, los enfermos, los hermanos encarcelados y los movimientos populares han despertado en nosotros sentimientos de gran alegría y de gratitud a Dios porque nos ha afianzado en la fe y hecho el don de pertenecer a la única Iglesia Católica, Apostólica y Romana.

Sean todos bienvenidos a este altar donde el Papa Francisco presidió la Eucaristía. Es para todos los fieles, y especialmente para todos nosotros motivo de agradecimiento y alabanza por haber dado este espacio de encuentro con el Señor y con los hermanos, en nuestra ciudad y departamento que empieza a celebrar el mes de aniversario.

El mes de septiembre, que empezamos hoy, el mes de Santa Cruz, el mes de las Efemérides Departamental del 24 de septiembre recordando 207 años del Grito Libertario, el mes de la Feria Exposición, el mes de la primavera, del Estudiante, de los Enamorados, de los Médicos. Iniciamos también hoy el mes dedicado a la Biblia, tiempo privilegiado para ponernos en la cercanía de la Palabra de Dios, conocer más en profundidad al Señor, dialogar con él y crecer en nuestra vocación cristiana como seguidores de Jesús. “Tu palabra es luz en mi camino” es el lema que nos acompaña en estas semanas, la luz del Espíritu Santo que nos abre horizontes de vida y de esperanza.

Como siempre, queridos hermanos, miremos entre estos acontecimientos que inauguramos con esta sencilla celebración y las obras que se van a inaugurar por diferentes instituciones, que es una forma de rendir el homenaje al mes de Santa Cruz, y que no se quede solo como una propaganda, sino que veamos, que coincidencia, que sintonía tienen todo eso con la Palabra de Dios.

Este mes de septiembre de 2017 la agenda cívica de festejos es: “Historia, Presente y Cambio”.

¡La historia nos enseña el glorioso pasado, recordando a tantos cruceños, que lucharon por el presente de hoy y nosotros que somos continuadores del pasado nos proyectamos hacia el futuro con el cambio! ¿Cambio de qué?

El papa Francisco aquí en Santa Cruz durante su visita pastoral nos dijo: “Aquí en Bolivia he escuchado una frase que me gusta mucho «proceso de cambio». El cambio no concebido como algo que un día llegará porque se impuso tal o cual opción política o porque se instauró tal o cual estructura social. Dolorosamente sabemos que un cambio de estructuras que no viene acompañado de una sincera conversión de actitudes y del corazón termina a la larga o a la corta por burocratizarse, corromperse y sucumbir (…) La opción es por generar proceso y no ocupar espacios”

Entremos en sintonía de las lecturas de hoy, que nos convocan a que, en cada una de las situaciones de la vida, tenemos que buscar las llaves para interpretarlas y entenderlas bien. También la Palabra de Dios necesita explicaciones para poder descubrir a fondo el sentido de la realidad en que vivimos.

Cada persona busca las posibilidades para desarrollare, para realizar sus sueños. La preocupación por el mundo, por los demás o por uno mismo es la parte inseparable dentro de la naturaleza humana. Si alguien en su egoísmo olvida esto, y siendo dominante se hace como el ideal de su vida, puede llevarlo a una ruina. Jesús, no niega para que el hombre tenga esos deseos, sino quiere darle una dirección correcta, la lógica del Evangelio es el Amor y a él hay que subordinar todos los deseos.

Santa Cruz tiene grandes desafíos: a nivel político, social, económico entre otros, tantas veces se lo ha dicho en diferentes momentos y ocasiones, pero como Iglesia no damos recetas técnicas, no nos compete, pero si ofrecemos con humildad los valores del Evangelio que pueden ser también un gran aporte a la construcción de una sociedad justa y pacífica.

Libro de Génesis: “Dios los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla.

Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.»

Dijo Dios: «Hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra, y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que coman.» Y así fue.

Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y atardeció y amaneció: fue el día Sexto.”

Parece que esta parte del Génesis habla de Santa Cruz. ¡Veamos! Los tajibos floridos con diferentes colores, blanco, amarillo y morado, el toborochi y el cupesi, el cielo más puro de América, los ríos, y los valles. Todo lo que tenemos es el don de Dios y tenemos que cuidarlo, los grandes proyectos, aunque muy útiles y necesarios no deben destruir definitivamente este don de Dios que es nuestra querida ciudad y departamento.

SALMO 8

¡Oh Señor, ¡nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra! Y tu gloria por encima de los cielos. Hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios y confunden a enemigos y rebeldes.

Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él? ¿qué es el hijo de Adán para que cuides de él? Un poco inferior a un dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor.

-Le has hecho que domine las obras de tus manos, tú lo has puesto todo bajo sus pies: ovejas y bueyes por doquier, y también los animales silvestres, aves del cielo y peces del mar, y cuantos surcan las sendas del océano. ¡Oh Señor, Dios nuestro qué grande es tu Nombre en toda la tierra!”

Dios nos invita a la vigilancia, y sobre todo a reconocer que todo lo que tenemos, es sólo en administración, por lo que tenemos el compromiso de cuidar de “sus” bienes y de administrarlos correctamente.

Es importante notar que cuando Dios habla sobre administrar y el servidor, lo pone en relación a sus hermanos y la creación; con ello nos indica que todos los que tenemos autoridad sobre otros debemos reconocer que un día el Señor nos pedirá cuentas de ellos. De ahí la gran responsabilidad que tienen sobre todo los padres de familia, a los que Dios les ha encomendado el cuidado de sus hijos; de los esposos, a quienes les ha encomendado el cuidado mutuo; de alta responsabilidad de los empresarios, patrones, supervisores, etc., quienes tendrán que responder por el bienestar (y diríamos incluso de la santidad) de sus empleados.

Sí el Señor te pidiera hoy cuentas de tu administración, ¿te encontraría preparado? Te invito, pues, a hacer un breve balance de cómo has administrado lo que el Señor puso a tu cuidado, sobre todo en tu trato con tus hermanos y la creación. Seamos todos buenos administradores–

“Jesús dijo a sus discípulos: «No se atormenten por su vida con cuestiones de alimentos, ni por su cuerpo con cuestiones de ropa. Miren que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido.

Aprendan de los cuervos: no siembran ni cosechan, no tienen bodegas ni graneros, y sin embargo Dios los alimenta. ¡Y ustedes valen mucho más que las aves!

¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura?

Si ustedes no tienen poder sobre cosas tan pequeñas, ¿cómo van a preocuparse por las demás?

Aprendan de los lirios del campo: no hilan ni tejen, pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como uno de ellos.

Y si Dios da tan lindo vestido a la hierba del campo, que hoy está y mañana se echará al fuego, ¿qué no hará por ustedes, gente de poca fe? No estén pendientes de lo que comerán o beberán: ¡no se atormenten!

Estas son cosas tras las cuales corren todas las naciones del mundo, pero el Padre de ustedes sabe que ustedes las necesitan. Busquen más bien el Reino, y se les darán también esas cosas. No temas, pequeño rebaño, porque al Padre de ustedes le agradó darles el Reino.”

Queremos pedir a Dios, en este mes de la Biblia que su Palabra nos alimente y nos dé el don de la concordia, la paz y la convivencia fraterna entre todos los habitantes de este departamento y del país, y que todos seamos verdaderos servidores del bien común y que alimenten la linda tradición de ser una ciudad acogedora en sintonía con el espíritu cristiano.

En este mes de Santa Cruz y el mes de la Biblia el señor nos invita a ser cristianos de tiempo completo y tomamos partido por la justicia, la paz y el amor; o seremos cobardes que nos escondemos detrás de la ley, de las políticas de nuestra oficina, gobierno o institución, para que no se vean afectados nuestros intereses.

Queridos Hermanos, en este mes de Santa Cruz mirando el pasado, viviendo el presente y esperando el futuro no nos olvidemos de nuestras raíces cristianas. Aquí fue plantada la Cruz Redentora y tenemos que ser fieles a esa historia nuestra.

Las palabras de nuestro Pastor mons. Sergio Gualberti Arzobispo de Santa Cruz en la homilía del domingo pasado dijo: ”Nos asombra como el Papa Francisco lleva la misión de Pedro con entrega generosa y en fidelidad al mandato del Señor, en bien de la Iglesia y del mundo entero, anunciando la alegría del Evangelio, proclamando la dignidad de la persona humana, el respeto de la vida y los derechos humanos, la promoción de los valores de la libertad, la justicia y la verdad, con un constante y clamoroso llamado a la paz y reconciliación en el mundo.

Nosotros tenemos la gracia y la dicha de pertenecer a la Iglesia de Jesucristo fundada sobre la roca de Pedro, pero no siempre sabemos valorar este don en todo su alcance , no nos identificamos con firmeza como católicos en comunión con el Papa y los Obispos, nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia es débil y nos cuesta vivir nuestra fe en comunidad. Hace falta profundizar la Palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia Católica para crecer en nuestra fe, dar razón de nuestra esperanza y amar al Señor y al prójimo, dando cada día testimonio de vida cristiana coherente y alegre. Por eso tenemos que estar agradecidos al Señor porque ha creído en nosotros y ha construido su Iglesia sobre nuestra debilidad para redimirla y salvarla.

Nuestra Santa Cruz queridos hermanos es un espacio propicio para vivir a plenitud los valores evangélicos. VIVA SANTA CRUZ. Amen.