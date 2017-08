Un Obispo compartiendo y dialogando con los Vicarios Pastorales

Iglesia Viva 29.8.2017. Mons. Aurelio Pesoa, Obispo Auxiliar de La Paz y Secretario General de la CEB, estuvo presente en medio de los Vicarios Pastorales durante dos días. Su propósito fue escuchar, conocer y animar el trabajo que llevan adelante. Asimismo ha pedido cultivar una buena comunicación para seguir avanzando hacia el ideal de comunión.

Como Secretaría general de la CEB es necesaria esta presencia para animar y apoyar a los Vicarios Pastorales para seguir adelante en la misión y la evangelización de sus jurisdicciones.

He percibido una riqueza en la diversidad de experiencias. Veo el interés de todas las jurisdicciones de seguir trabajando como Iglesia. Conocer esto alimenta nuestra esperanza. Vemos una Iglesia con distintos matices pero que se esfuerza por caminar al encuentro con la persona de Jesús.

He manifestado que quizá nuestra comunión no es al 100%, pensamos distintos y es natural y bendito sea Dios. Pero si la comunión no es al 100% nuestra comunicación si debería tener un alto porcentaje. He animado a crecer y no cansarnos de mantener una viva comunicación.