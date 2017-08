Vicarios Pastorales resaltan importantes frutos pastorales de los últimos acontecimientos de la Iglesia en Bolivia

Iglesia Viva 28.8.2017. La Visita del Papa Francisco, el V Congreso Eucarístico, el Año de la Misericordia y el proceso de preparación al V Congreso Americano Misionero, no son acontecimientos sólo mediáticos, han calado profundamente en la vida de la Iglesia en Bolivia, con diferencias y particularidades, ha señalado P. Ben Hur Soto Cabrera, Secretario para la Pastoral de la CEB, a tiempo de evaluar la segunda sesión del encuentro nacional de Vicarios Pastorales que se realiza en Cochabamba.

Hemos tenido un inicio auspicioso del encuentro, participan 14 jurisdicciones.

Todos los acontecimientos eclesiales de los últimos años están marcando la vida de las diferentes jurisdicciones, no de manera homogénea, pero sí con la riqueza de la diversidad.

Estos acontecimientos no han sido sólo acontecimientos mediáticos, sino asumidos por la Iglesia. Se ha visto también que el Año de la Misericordia ha calado en la Iglesia. Asimismo como frutos resaltan diversas Obras de misericordia que se han encarado.

Sobresalen también los trabajos de preparación al Congreso Americano Misionero.

Hay un ambiente fraternal y positivo del encuentro, asegura P. Soto.