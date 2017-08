Sorprendente recaudación de fondos para los niños de San Antonio de Padua, Padre Marcos y Champagne Show

CENACOM 25.8.2017. El Padre Marcos Marek Dubanik sorprendió a la ciudad de Sucre con su iniciativa de montar un espectáculo junto a la reconocida artista, comediante y actriz, Jenny Serrano, directora de ¨Champan Show¨ en sus 25 años de espectáculo.

El carisma del padre franciscano Marcos unió a la ciudad en el teatro Gran Mariscal los días viernes, sábado y domingo en funciones de tanda y noche, con trucos de magia brindó alegría al público en apoyo a los niños del comedor San Antonio de Padua de la parroquia de San Francisco.

En la entrevista a Jenny Serrano nos comenta que el padre, a pesar de todas las dificultades que empleaba traer todo el equipo de champagne show para un espectáculo, insistió a que se llevase a cabo y la frase que repetía sin importar lo que costaría montar el show era: “DIOS PROVEERÁ”. “Me siento bendecida, realmente bendecida”, recalcó la actriz.

En la función de tanda del día sábado sorprendió la presencia del Monseñor Jesús Juárez, Arzobispo de Sucre quien después de contar algunos chistes dio la bendición esperada por todos (artistas y espectadores).

“Aprendimos del padre Marcos que uno no sólo se alimenta en lo físico, sino en lo espiritual, el esfuerzo que hizo fue bastante grande, nos sentimos alegres bendecidos y la forma tan segura de él, fue lo que nos convenció para traer todo el equipo a Sucre, los últimos días fuimos canal por canal y radios para hacer la invitación y tuvimos buena respuesta. Ha sido una experiencia muy linda, porque no fue un show preparado, no estábamos listos para esto, porque estamos prestos a estrenar espectáculo a final de septiembre. Nosotros como champagne show vamos a tratar siempre hacer una actividad como esta que nos ayudan a nosotros los artistas. Me siento bendecida, realmente bendecida porque ahora tengo más hermanos en la luz y agradezco al padre Marcos y al Monseñor que pudo estar presente”, expreso con entusiasmo Jenny Serrano.

“Tuve la oportunidad de actuar en champagne show todo para los niños del comedor de San Antonio de Padua que está administrada por la orden Franciscana, estamos con el pensamiento de construir, refaccionar y es por eso que quise hacer algo grande, invite a Champagne show y la respuesta fue excelente, muchísimas gracias a todo el equipo que me pudo ayudar”, fueron las palabras del Padre Marcos Marek Dubanik.