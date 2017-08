Materia de religión, espacio de una auténtica catequesis

Iglesia Viva 24.8.2017. No es una instrucción, es un espacio donde comunicamos la belleza y la gracia del encuentro con Jesucristo, para ello el profesor debe ser el primero en vivir su vocación y testimonio de fe, ha sido la propuesta de la Mesa Temática de “Espiritualidad Cristiana”, animada por Mons. Fernando Bascopé.

Mesa temática Espiritualidad Cristiana

La propuesta de esta mesa ha sido que en el aula el maestro debe hacer una catequesis, no se trata de comentar una noticia histórica, sino la Buena Noticia por excelencia del encuentro con Jesús, para ello ha utilizado el pasaje bíblico del Joven Rico.

La clase de religión no debe ser una instrucción, sino una catequesis que conduzca a cada joven a este encuentro personal.

Lo fundamental es que el maestro sienta primero su vocación de maestro alguien que comunica la belleza del encuentro con Jesús, después debe ubicarse que está trabajando en una escuela católica. No debe tener miedo de presentar la Buena Noticia de la Salvación.

Nuestras leyes reconocen la libertad religiosa, por tanto se debe presentar son miedo la fe que vivimos. La espiritualidad cristina nos debe llevar a realizar una auténtica pastoral, a partir del encuentro con Jesucristo, aseguró Mons. Bascopé.