Casas del Saber, propuesta innovadora que reivindica a los jóvenes en Potosí

Iglesia Viva 24.8.2017. Fausto Cáceres, Director Departamental de Fe y Alegría de Potosí, ha presentado esta experiencia que combina el acceso a la educación superior e iniciativas productivas para transformar la realidad de los jóvenes de áreas rurales alejadas, lo ha hecho como parte de las mesas temáticas del V Congreso Educativo de la Iglesia Católica que se desarrolla en Cochabamba.

He venido a presentar la experiencia de las Casas del Saber. Son una propuesta innovadora, nace como una opción para ´permitir a los estudiantes del área rural realizar estudios superiores. Estamos ubicados en la zona de Norlípez, de gran extensión y muy poca población.

La propuesta se avoca a niños, jóvenes, particularmente, mujeres, pueden seguir estudios en régimen de internado. A ello se suma propuestas de producción como carpas solares que no sólo resuelven el tema de autoconsumo diversificando y mejorando la alimentación, además estas iniciativas productivas se capacita en liderazgo comunitario que enfrenta el drama de la migración, por ejemplo. Estos jóvenes se hacen concejales o alcaldes y se convierten en protagonistas del destino de sus comunidades.

Otro aspecto de la propuesta ha desarrollado unidades productivas que diversifican por ejemplo la carne de camélidos produciendo embutidos, pasta de hígado. Los jóvenes están involucrados en este proceso que puede frenar la migración a Chile, por ejemplo.

Hemos realizado las gestiones con Fe y Alegría para que esta propuesta sea reconocida e institucionalizada. Hay un reconocimiento a través de la subdirección de educación alternativa. Sin embargo esto todavía cuesta porque son experiencias que no encajan en las formas actuales. Debe ingresar como propuesta nueva para contar con recursos para desarrollar y ampliar esta experiencia.