Desafíos que el V Congreso Educativo de la Iglesia Católica debe atender

Iglesia Viva 23.8.2017. Mons. Jesús Juárez ha señalado como principales desafíos de la educación en Bolivia, respetar el derecho de los padres de familia como primeros educadores de sus hijos y preservar el carácter integral de la educación, razón por la cual no se debe desplazar la formación religiosa y espiritual. Su afirmación ha sido parte de la Conferencia de Prensa de lanzamiento durante el primer día del Congreso.

¿Qué resultados se esperan de este V Congreso?

Creo que el gran desafío que tiene la Iglesia es exigir a las autoridades de gobierno que se respete el derecho que tienen los padres de familia de elegir la educación para sus hijos, ellos son los primeros educadores. Este derecho no puede ser delegado o pretender ser asumido como obligación por autoridades de gobierno.

Respetar este derecho según el deseo de los padres es fundamental.

Un segundo desafío es recordar que la educación debe ser integral. Se debe contar con espacios para una buena formación religiosa y espiritual. Es un derecho contemplado en el artículo 18 de la declaración de Costa Rica, donde se reconoce el derecho de las personas a profesar su fe, no sólo de forma privada sino púbica y también en la educación.

No se pueden restar o quitar horas en la formación religiosa para ampliar la formación en ciencia. Podemos tener buenos científicos, pero faltaría lo esencial que es la transformación del corazón. Si el corazón está bien muchas relaciones en la vida social y política también cambiarían para bien.