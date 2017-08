CELAM saluda la red educativa de la Iglesia Católica en Bolivia

Iglesia Viva 23.8.2017. Este congreso hace visible una amplia red de acción educativa de la Iglesia Católica en Bolivia, que congrega múltiples formas y experiencias, es una riqueza que saludamos y valoramos desde el Consejo Episcopal Latinoamericano, ha asegurado P. Oscar Lozano, Secretario Ejecutivo del Departamento de Cultura y Educación del CELAM, durante el acto de inauguración en el primer día del V Congreso Educativo de la Iglesia.

Les transmito el saludo espiritual de los Obispos que animan desde el CELAM, les transmito en particular el saludo del presidente de este departamento Mons. Edmundo Valenzuela, Arzobispo de Asunción – Paraguay. El saludo es el mismo con una renovada voz de confianza en los agentes pastorales de educación que gestan la transformación.

Para la Iglesia la educación no es un medio estratégico, una opción momentánea, es parte esencial de su labor evangelizadora.

Si queremos que la cultura cristiana sea una realidad en nuestros pueblos el medio fundamental es la educación, es la apuesta fundamental de nuestra Iglesia.

En particular en Bolivia quiero felicitar este evento y lo que conlleva este evento, una amplia red de Iglesia de todas las presencias y formas que tenemos, lo que se hace realidad en la presencia de ustedes.

Mi presencia es una presencia del CELAM diciendo que apoyamos decididamente este trabajo evangelizador que están llevando adelante.

Deseamos que esto siga siendo una luz, un hito para la Iglesia en Bolivia. Auguro un buen congreso para todos.