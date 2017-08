Ojalá no perdamos la oportunidad de recuperar la justicia

Iglesia Viva 17.8.2017. Aseguró la Iglesia Católica, a través de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana, en respuesta a la consulta sobre su posición respecto al proceso de las Elecciones Judiciales que se lleva adelante. En Bolivia tenemos un serio problema con la imparcialidad y ojalá que no perdamos esta nueva oportunidad de elegir a los que tienen mejores méritos y de forma imparcial. No sé si esto es pedirle mucho a la política, aseguró P. José Fuentes, Secretario General Adjunto de la CEB, en el encuentro con los comunicadores y comunicadoras esta mañana.

Hemos hablado de este tema en varias ocasiones pidiendo, sobre todo, imparcialidad, para que se elijan a los mejores. En Bolivia tenemos un serio problemas con la imparcialidad y creo que todos estamos de acuerdo, incluso nuestras autoridades de Gobierno, de que la justicia es uno de los más grandes desafíos que tenemos.

Este tema nos interesa a todos porque una mala administración de justicia causa mucho sufrimiento a la gente. Ojalá no perdamos esta oportunidad para elegir a los candidatos con mejores méritos y de forma imparcial, No sé si esto es pedir mucho a la política , no sólo en Bolivia. Vemos que se han retirado del proceso instituciones importantes, esto nos hace temer que se pierda una nueva oportunidad histórica, dijo P. José Fuentes en el encuentro mensual con los periodistas y medios de comunicación este jueves 17 de agosto, por la mañana.